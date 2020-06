Indre-et-Loire : A Tours, le plus gros cinéma Art et Essai de France innove pour se remettre du Covid-19

Les cinémas Studio, à Tours, Le plus grand cinéma indépendant de France, a reçu plus de 350 000 visiteurs l'an dernier dans ses sept salles

Ce 22 juin était très attendu par les cinéphiles, puisqu’après 3 mois de fermeture, les salles de cinéma rouvrent aujourd’hui. Les mesures sanitaires liées au Covid-19 vont tout de même considérablement limiter l’affluence dans les salles. Illustration avec ce reportage de Boris Compain au cinéma les Studios, à Tours, le plus grand cinéma Art et Essai de France.

L’an dernier, les Studios ont accueilli 350 000 spectateurs, mais à partir d’aujourd’hui, le remplissage des sept salles est limité à cause des mesures sanitaires. Même chose pour la cafétéria et la bibliothèque des Studios. Le port du masque est conseillé, un sens de circulation a été instauré pour que les gens ne se croisent pas, et chaque spectateur garde un siège vide à sa droite et sa gauche, sauf si il vient en famille. Jusqu'à ce week-end, les exploitants de salle pensaient ne pouvoir remplir les salles qu'à 50% de leur capacité, au maximum, mais le ministre de la Culture a annoncé hier que respecter cette jauge n'était finalement plus une obligation.

Illustration des mesures de distanciation sociale mise en place aux cinémas Studio de Tours © Radio France - ©Boris Compain

Les trois mois de fermeture ont déjà généré un manque à gagner de 150 000 euros. Du coup, selon Pierre-Alexandre Moreau, le président des Studios, pour résister, il faut innover : "_On va proposer des séances le matin, ce que nous n'avions jamais fait jusqu'à maintenant_. Ca fera sept séances supplémentaires. La cafétéria va, elle aussi, ouvrir plus tôt pour pouvoir accueillir des gens le midi et non plus seulement à partir de l'après-midi. Ca permettra, là aussi, de compenser en partie la limitation des places".

Les 22 000 abonnés vont également être sollicités, notamment en les incitant à prendre un abonnement de soutien, 10 à 15 euros plus cher qu’un abonnement normal, comme l’explique Sarah Duris, une des soixante bénévoles impliqués dans le fonctionnement des cinémas Studio : "On a plusieurs requêtes : Tout d'abord on demande à nos abonnés de ne pas demander le report des trois mois dont ils n'ont pas pu jouir à cause de l'épidémie. D'autre part, on va faire beaucoup plus de promotion pour l'abonnement de soutien, à 32 euros à l'année. En choisissant cette formule, vous marquez vraiment votre volonté de soutenir les Studios et le cinéma indépendant. Je suis confiante, je connais notre lien particulier avec nos habitués, même si je rappelle évidemment qu'on peut tout à faire venir aux Studios sans y être abonné, contrairement à une idée fausse assez répandue à Tours". Il y a 17 salariés aux Studios. Tous les garder est la priorité.

Côté programmation, les cinémas Studio proposent pour leur réouverture des films qui étaient en cours d'exploitation ou sur le point de sortir, en mars, lorsque le confinement a été décidé. Les nouveautés devraient être de plus en plus nombreuses au fil des semaines.