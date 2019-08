Indre-et-Loire : ces musiciens tirent une scène de 400 kilos pour jouer devant les châteaux de la Loire

Amboise, France

400 kg à tirer avec un tandem sur plus de 100km, c'est le pari de ces jeunes musiciens. Rassurez-vous : le vélo est électrique mais la performance n'en est pas moins spectaculaire. Ces musiciens originaires du Doubs sont partis jeudi dernier d'Orléans en passant par Chaumont-sur-Loire, Chambord, Blois pour finalement atterrir à Amboise, ce vendredi.

Leur but : relier Orléans à Tours en donnant des concerts. Une scène que les cinq musiciens ont entièrement construite et qui leur a pris plus de temps à réaliser qu'à préparer les morceaux de leur set. " On a passé trois semaines complètes à la fabriquer. Quand je dis trois semaines, c'est de 8h le matin jusqu'à minuit ! ", remarque Joséphine, une musicienne de la troupe.

Du jazz, de la musique classique, de la variété ou des musiques de films

Même si ça ne se ressent pas sur scène, les musiciens accusent le coup alors qu'ils sont à la fin de leur périple. Bastien et Joséphine, deux des musiciens du projet racontent leurs petits accidents : " On a eu quelques mésaventures : on a deux roues qui ont lâché, nous avons été bloqués à Chambord, un tracteur nous a aidés à tirer la scène. " Une performance qui surprend même les touristes comme Christian et Sylvie qui s'arrêtent le temps d'un morceau. Ils vont à Limoges en partant du Calvados, mais tout ça en camping-car. " Je fais du vélo mais peut-être pas à ce point-là. Ils ont beaucoup de mérite ", avoue Christian.

Mais il n'y a pas que la fatigue de la route car chaque concert dure 1h30, et ça chaque jour depuis le 8 août dernier. Au programme : de la variété, du Jazz, de la musique classique... mais aussi des musiques de films comme Le Parrain ou encore James Bond.

L'an prochain, la troupe veut pousser l'expérience encore plus loin. Les musiciens prévoient d'installer des panneaux électriques pour faire fonctionner les instruments. Ce sera aux spectateurs de produire l'énergie en pédalant sur un vélo.