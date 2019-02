Indre-et-Loire : début des inscriptions pour les colonies de vacances cet été

Indre-et-Loire, France

Vous avez jusqu'au 31 mars pour inscrire vos enfants ou adolescents en colonies de vacances pour cet été. Ces séjours s'adressent aux 6-17 ans et sont organisés par le Conseil départemental d’Indre et Loire et l’association Temps Jeunes.

Pour les 6-12 ans : Longeville-sur-Mer Au coeur d’une forêt domaniale, tout près de l’océan, le centre de Longeville-sur-Mer se situe entre les Sables d’Olonne et la Tranche sur Mer. Séjour idéal sur la côte vendéenne pour profiter des activités nautiques, de la baignade, des grands jeux et des veillés. Au programme : Fabrication de cerfs-volants, jeu « sur la trace des animaux de la forêt domaniale », parcours d’orientation, ateliers cuisine.

Pour les 13-17 ans : Quiberon Sur une presqu’île du Morbihan, le centre est bordé par deux plages. Son emplacement offre un dépaysement réel. Un lieu idéal pour profiter de la mer, faire le pleins de sensations et découvrir de nouvelles passions. Au programme : Challenges d’aqua-games, randonnées en VTT.

Informations pratiques

Dates des séjours : 1 séjour de 10 jours : du 8 au 17 juillet 3 séjours de 15 jours : du 17 au 31 juillet / du 2 au 16 août / du 16 au 30 août  Inscriptions ouvertes jusqu’au 29 mars 2019 sur www.touraine.fr