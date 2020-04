Indre-et-Loire : Depuis le Clos Lucé Léonard de Vinci fait l'école aux enfants confinés

En ces temps de confinement, le château du Clos Lucé à Amboise propose une initiative originale qui plaira à tous.

Appendre en s'amusant avec le génie de la Renaissance,

En partenariat avec Artips ( Une dose d’art au quotidien ) et de Grand Mercredi (le site dédié à l'art d'être grands-parents aujourd'hui ), le château du Clos Lucé invite à découvrir la vie, les inventions, et les inspirations de l’un des plus grands esprits visionnaires de tous les temps.



Le désir de savoir est naturel aux bons - Léonard de Vinci

Léonard de Vinci était est un autodidacte très curieux ; il s’intéressait à tout. Par l’observation, il trouvait des réponses loin des livres

Le Château du Clos Lucé vous donne donc rendez-vous pour un parcours d’apprentissage en ligne, gratuit, ouvert à tous.

Développées avec Artips, et diffusées également sur le site Grand Mercredi, ces huits leçons courtes (de 8 minutes chacune) et ludiques sont disponibles sur ordinateur, smartphone, tablette.

Les contenus reprennent des notions abordées en cours, de la primaire au lycée : la Renaissance, les arts plastiques, les mathématiques, les sciences, la technologie, l’art du vol...



Accès au parcours d'apprentissage