Indre-et-Loire, France

Quand on pense aux vacances, on pense à la plage et aux baignades mais encore faut-il savoir nager. Le département d'Indre-et-Loire a justement mis en place des séances gratuites de natation pour les plus jeunes, cet été. Les enfants peuvent apprendre à nager mais aussi à se perfectionner dans l'eau. Les cours sont dispensés en milieu naturel, sur trois plans d'eau différents du département. Après Bourgueil mi-juillet, les cours se poursuivent à partir de ce lundi 30 juillet et jusqu'au 4 août, à Château-la-Vallière. Ils se termineront à Chemillé-sur-Indrois du 20 au 25 août prochain.

Pendant ces cours, selon le niveau de l'enfant, il peut apprendre à gérer son souffle sous l'eau, à sauter d'une planche, ou encore, des mouvements de brasse. " S'il y a une inquiétude vis-à-vis de l'eau, à avoir les cheveux mouillés, la tête dans l'eau, ça va être plus long pour apprendre à nager. La première chose, c'est d'arriver à banaliser l'eau", explique Yannick Burnel, éducateur.

L'autre difficulté que les enfants doivent gérer, c'est ce que ces cours sont donnés dans des plans d'eau, donc en milieu naturel. " L'eau est trouble, il y a des poissons, des algues ", souligne Arthur Lamiro, aussi éducateur.

Ces cours s'adressent à des enfants qui n'ont pas souvent l'occasion d'aller à la piscine, que ce soit dans un cadre scolaire ou dans un cadre personnel. " Ils habitent en milieu rural donc à Château-la-Vallière, c'est compliqué par exemple. La piscine la plus proche est à 20 kilomètres ", reconnaît Yannick Burnel.

Ces cours sont gratuits. Il suffit de s'inscrire en appelant au 07.50.25.17.60.