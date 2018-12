Indre-et-Loire : des patients atteints d'Alzheimer jouent dans une pièce de théâtre

Luynes, France

Faire faire du théâtre à des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Le projet est ambitieux et il est lancé par les 14 résidents du Centre hospitalier de Luynes. Cette pièce, qu'ils ont eux-mêmes créée avec l'aide d'un metteur en scène, a été jouée mercredi après-midi devant leur famille et le personnel hospitalier. Mais cette initiative s'inscrit aussi dans une thérapie qui a pour but de n'utiliser aucun médicament.

Dans les coulisses, les patients s'impatientent de montrer leur création à leurs familles. Sur le visage ou dans la voix de Marie-Michelle, aucune trace de stresse à l'horizon. Elle assure : " Ils m'ont fait toute belle, c'est le grand jour aujourd'hui. Mais je n'ai absolument pas le trac !"

Une thérapie qui semble fonctionner

Au fond de la salle, Alix Launey est attentive. Elle est la psychologue qui a participé à chapeauter ce projet. Sa mission est d'observer sur quels points la création de cette pièce est bénéfique pour les patients. " Six mois après le début du projet, on a mesuré les bénéfices que cela avait pu apporter. Et on a vu que pour les patients qui présentaient une apathie - une forme de léthargie - ce trouble allait être plus facile à canaliser et moins fréquent. "

Au Centre hospitalier de Luynes, en #Touraine, les patients atteints d'Alzheimer ont créé et joué leur propre pièce de #théâtre. pic.twitter.com/VSuonCgkMj — Yvan (@Yvan_plantey) December 19, 2018

L'improvisation au cœur de la pièce

Comment faire retenir un texte à des personnes qui, précisément, ont des troubles de la mémoire ? Frédéric Darbon, le metteur en scène de la pièce, a trouvé la solution : avoir recourt à l'improvisation en la cadrant avec une trame précise. " _Il n'y avait pas d'écriture_, cette base d'improvisation était en mime. Et au bout d'un moment, les automatismes sont venus ensuite."

Pour sûr la pièce a conquis les familles et le personnel de santé présent d'autant que la salle était comble. Au total, près de 80 personnes sont venues assister à cette représentation au Centre hospitalier de Luynes.