Indre-et-Loire : des spectacles en nombre pour la rentrée, des incertitudes toujours pas tranchées

Signe du déconfinement, le calendrier des producteurs de spectacle se remplit à nouveau. Concerts, pièces de théâtres, spectacles d’humour… La rentrée s’annonce chargée ! C’est notamment le cas pour les producteurs tourangeaux.

30 à 40% de spectacles en plus chez AZ Prod

Comme chez AZ Prod, l’une des plus grosses boites de production en Touraine. Dès septembre, deux à trois spectacles sont programmés par semaine, c’est 30 à 40% de plus qu’en temps normal. Il y a tous les spectacles déjà prévus, et puis bien sûr tous ceux qui ont dû être reportés à cause de la pandémie.

On va devoir recruter - Le patron, Julien Lavergne

Alors comment faire rentrer une saison et demie en une seule saison ? Le patron, Julien Lavergne, assure que c'est la grande question du moment. "On va devoir recruter, se faire accompagner, se faire aider par du personnel extérieur, et renforcer les équipes en interne".

Des incertitudes chez Cheyenne Productions

A la tête de Cheyenne Productions, l’un des plus gros producteurs indépendants de spectacles, Claude Cyndecki est plus mesuré, voire inquiet pour la rentrée, notamment en cas de jauge imposée. "La problématique pour un entrepreneur, c'est de se dire j'y vais ou j'y vais pas, parce que si j'y vais, j'y vais peut-être avec 25 ou 30% de public dans la salle, alors qu'il me faut 80%".

Autre inquiétude pour lui, réussir à trouver les techniciens nécessaires pour monter les spectacles. "C'est difficile de bloquer des gens ou des techniciens pour leur dire tu signes la tournée de tel artiste, on démarre le 1er septembre, mais si on me dit le 1er septembre, il faudra quand même de la distanciation, on va se dire on peut pas partir avec cette tournée !"

Claude Cyndecki sait aussi que tout dépendra des clients, pas encore assez rassurés selon lui à l’heure qu’il est.