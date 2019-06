Indre-et-Loire : Des tourangeaux sur les plages de Normandie pour commémorer le 75ième anniversaire du Débarquement

Indre-et-Loire, France

Chaque année, en tenue et avec des véhicules d'époque, les membres de l'association Touraine Mémoire 44 font tout un périple en Normandie pour retrouver les lieux du Débarquement allié lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour rendre hommage aux soldats débarqués à partir du 6 juin 1944 pour la libération de l'Europe.

Plusieurs d'entre eux sont partis avec un char M24 Chaffee, un Half Track et plusieurs jeeps d'époque, ils seront également tous habillés en tenues reconstituées des années 40.

Reconstitution et devoir de mémoire

Il ne s'agit pas seulement pour eux d'une reconstitution grandeur nature sur les lieux du Débarquement allié, il s'agit surtout d'un devoir de mémoire. Daniel Carras est le président de l'association Touraine Mémoire 44 : "Nous avons défini un programme sur trois jours qui ira de Pegasus Bridge - le pont de Bénouville - jusqu'au secteur américain de Sainte Mère l'Eglise. Il s'agit d'honorer tous les héros, tous les jeunes qui sont venus se battre pour notre liberté en 1944. C'est vraiment dans cet esprit là qu'on le fait."

Tous les ans, les membres de l'association se rendent au cimetière de Colville-sur-Mer pour honorer particulièrement deux membres de l'US AIR FORCE, morts à côté de Tours, à Vallères* : le sous-sergent Paul G. Cossandier et le sergent Grover Scoggins. Ils reposent au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, en Normandie, près de la plage d'Omaha Beach.

José Pelletier est vice président de l'association Touraine Mémoire 44 et propriétaire de plusieurs véhicules d'époque. Des véhicules acheminés sur des remorques de camion jusque sur les lieux de la commémoration et pour cause : il part avec un char Chaffee M24 que conduira son fils, lui prendra le volant d'un Half Track, il y aura aussi un command car et une jeep.

les chars vont se rassembler au rond point de Colville-sur-Mer, rejoints par quelques uns des plus célèbres chars du Musée des blindés de Saumur. Deux immenses terrains leur ont été entièrement réservés pour qu'ils puissent manœuvrer du 7 au 11 juin.

Un vétéran américain du Débarquement pour guide

Donald FUESLER soldat à la 95ème division d'infanterie 3 ème armée US du Général PATTON assis à l'avant de la jeep lors de son périple en Normandie en 2014 - ©Daniel Carras Touraine Mémoire 44

Il y a cinq ans, lors des festivités du 70 ième Anniversaire du Débarquement allié sur les plages de Normandie, les tourangeaux ont fait la connaissance d'un vétéran américain : Donald Fuesler ! Quelle ne fut pas la surprise de cet américain de 90 ans, en pèlerinage sur les lieux où il avait débarqué 70 ans auparavant, lorsqu'il est descendu pour prendre son petit-déjeuner dans un gite normand : il s'est trouvé face à une salle pleine de personnes habillées comme en 1944 ! Les membres de l'association ont immédiatement sympathisé avec Donald et l'ont embarqué avec eux dans un périple sur les lieux de mémoire du Débarquement.

Donald Fuesler a débarqué le 9 juin 1944, il appartenait à la Troisième armée de Patton et a notamment participé à la libération de Metz.

Depuis le vétéran et l'association ont noué une réelle amitié : des membres de Touraine Mémoire 44 ont été invités aux Etats-Unis dans la famille de Donald. Cette année, celui-ci sera absent des commémorations en Normandie car il doit recevoir une décoration militaire aux Etats-Unis à la même date. Mais l'association le rejoindra à Metz pour le 75ième anniversaire de la libération de la ville à laquelle Donald Fuesler a participé.

Le camping municipal d'Isigny a été privatisé pour reconstituer un camp version 1944 - ©TM44

*Il s'agit du bombardier de l'US Air Force B17 « The Betty L. » : La « Forteresse volante » s'est écrasée en Touraine, le 24 juin 1944, après avoir été touchée par un tir allemand. A la fin de la guerre, les corps du sergent Harry Owens et du lieutenant Richard Kellum ont été rapatriés aux États-Unis dans le Missouri et l'Ohio. Les corps du sous-sergent Paul G. Cossandier et du sergent Grover Scoggins reposent au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, en Normandie, au-dessus de la plage d'Omaha Beach.