Indre-et-Loire : 9 sites de plus protégés par l'Unesco

Une vingtaine de sites parmi les plus emblématiques du Val de Loire sont donc désormais classés et notamment la propriété du peintre Olivier Debré sur les communes de Noizay et Vernou-sur-Brenne. On trouve aussi la Loire à Amboise.

Dans le cadre du classement Unesco pour le Val de Loire (décret du 29 septembre 2017), classement approuvé par le préfet de région le 15 novembre 2012, 20 sites ont été retenus en Région Centre-Val de Loire dont 9 pour l'Indre-et-Loire.

La Confluence de la Loire et de la Vienne,

Les abords du château de Rigny-Ussé,

La Rabelaisie et la guerre picrocholine,

La Loire à Bréhémont,

La Loire à La-Chapelle-aux-Naux,

Le vallon de la Chatonnière et l’éperon de Marnay,

L’ensemble constitué par le château, le coteau, les varennes, l’aqueduc et la Loire à Luynes,

Les Madères, propriété d’Olivier Debré, à Vernou-sur-Brenne et Noizay,

La Loire à Amboise

La propriété des Madères appartient à la famille Debré depuis les années 30. D’abord propriété du pédiatre Robert Debré puis de son fils Olivier, peintre au rayonnement international, celui-ci installa un de ses ateliers dans une des caves troglodytiques de la propriété. La propriété, constituée d’une grande demeure construite à mi-pente du coteau, est encadrée de terrasses offrant de magnifiques belvédères sur la Cisse et le Val de Loire. Ces terrasses bordent les habitations et les caves troglodytiques de la propriété qui percent l’ensemble du coteau. Au coeur d’un paysage caractéristique du Val de Loire, la qualité du site et les éléments patrimoniaux qui le composent lui confèrent un intérêt pittoresque qui ont conduit à la volonté de ce classement. La Préfecture de Région