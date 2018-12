Indre-et-Loire : Epeigné-sur-Dême se souviendra de Joseph Joffo

Joseph Joffo est mort à l'âge de 87 ans. Le célèbre auteur d'"un sac de billes" venait régulièrement se ressourcer dans sa maison secondaire de Epeigné-sur-Dême, au nord de l'Indre-et-Loire. Le maire gardera l'image d'un homme très accessible, très ouvert et intéressé au devenir de la commune.

Indre-et-Loire, France

L'écrivain Joseph Joffo, auteur du célèbre livre autobiographique "Un sac de billes" est mort le jeudi 6 décembre à 87 ans. Joseph Joffo était malade depuis quelques années. Il est décédé à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) où il était hospitalisé. Joseph Joffo avait un lien fort avec la Touraine. Tout d'abord, deux écoles portent son nom en Indre-et-Loire, à La Croix-en-Touraine et Savigné-sur-Lathan. Et surtout, il venait régulièrement dans sa maison secondaire dans le nord du département, à Epeigné-sur-Dême. Cette maison se trouve à l'écart du village. Il y venait pour se reposer et écrire. Le maire de la commune se souvient d'un homme très heureux de ses passages dans sa maison, pour se ressourcer après de fréquents déplacements.

Je passais de temps en temps devant chez et quand je voyais les volets ouverts, j'allais évidemment lui rendre visite. Patrice Terpreau, le maire de Epeigné-sur-Dême

"Joseph Joffo aimait le Jasnières, son vin préféré" se souvient Patrice Terpreau, le maire de Epeigné-sur-Dême. "On discutait une demi-heure, une heure, de ses livres, de la commune". Les dernières conversations entre les deux hommes ont beaucoup tourné autour de son film sorti en salle l'an dernier, tiré son célèbre livre "un sac de billes". Il avait dépassé les 1,2 million de spectateurs en salle. A cette occasion, Joseph Joffo avait fait le tour de la France pour en faire la promotion auprès des collégiens et lycéens, pour témoigner aussi et surtout de l'horreur Nazi. Il était venu notamment à l'Escale de Saint-Cyr-sur-Loire en février 2017.