Indre-et-Loire : exposition exceptionnelle de la tapisserie de la Cène au Clos Lucé à Amboise

Indre-et-Loire, France

La tapisserie de la Cène est arrivée au Clos Lucé à Amboise le lundi 27 mai, discrètement. Son installation prend plus d'une semaine, pour être prête à être exposée à partir du 6 juin, pour une durée de trois mois. Jamais la tapisserie n'avait quitté l'Italie, jamais le Vatican, depuis le XVIème siècle, depuis que François 1er l'avait offerte au Pape Clément VII. Cette oeuvre majeur est inspirée de la fresque murale de Léonard de Vinci, haute de 5,15 mètres, longue de 9,13 mètres et pesant une centaine de kilos, composée de soie, de fils d'or et d'argent.

Deux années de négociations avec le Vatican pour obtenir ce prêt

Le transport de l'oeuvre a été réalisé en toute discrétion, entre Rome et Amboise. Elle a été placée dans une caisse spécialement conçue pour l'occasion, transportée dans un camion climatisé et sécurisé. Rien que le transport et la manipulation de la tapisserie, il y en a pour près de 20.000€. Si le Clos Lucé a pu bénéficier de ce prêt exceptionnel, c'est parce qu'il a participé financièrement à sa restauration qui a duré quatorze mois et qui a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'oeuvre a été tissée entre 1516 et 1524 mais son auteur comme le lieu de fabrication restent à ce jour inconnu. Pour l'exposer, les propriétaires du Clos Lucé ont dû négocier durant deux ans pour voir leur projet culturel aboutir et fêter les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci.

Cette tapisserie est exposée au Clos Lucé à Amboise du 6 juin au 8 septembre ainsi qu'une quarantaine d'autres œuvres venant notamment du Louvre, de la bibliothèque nationale et de collectionneurs privés. Il en coûtera 5€ de plus à un adulte au ticket d'entrée du Clos Lucé pour accéder à l'exposition.