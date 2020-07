Indre-et-Loire : Family Park a rouvert mais compte les pertes liées au confinement

Après son déménagement de Saint-Martin-le-Beau à Sorigny, Family Park rouvre mais accuse un peu le coup. Entre le changement d'emplacement et le confinement, les spectateurs tardent à revenir malgré de nouvelles attractions et un parc deux fois plus grand qu'avant.

Le parc d'attractions en Touraine, Family Park a rouvert ce mercredi 30 juin, juste avant les vacances scolaires. Mais prenez garde, il n'est plus situé à Saint-Martin-le-Beau mais à Sorigny, au niveau de la sortie sur l'autoroute A10. L'ouverture a été retardée car elle était prévue pour le mois d'avril, mais le confinement en a décidé autrement.

Ce samedi, plus de 450 personnes sont venues au parc alors qu'en moyenne, Family Park tourne à 600 visiteurs. © Radio France - Yvan Plantey

Pour cette réouverture, le parc est deux fois plus grand que l'ancien, avec six hectares contre trois hectares à Saint-Matin-le-Beau. Pour autant, l'affluence de ces derniers jours est plus faible qu'auparavant, d'après la gérante Annabelle Dheilly : "On a reçu, samedi, 450 personnes alors que d'habitude on tourne plutôt autour des 600 personnes. Sur les très belles journées, on va même monter à plus de 1 000. Il y a deux raisons à cela : d'abord le déménagement. Les gens n'ont peut-être pas vu que nous avons changé d'emplacement. Ensuite, il y a bien sûr, la crise sanitaire." L'année 2020 devait être l'année rêvée pour Family Park. Sans le Covid-19, elle tablait sur une augmentation de 50% du nombre d'entrée, le parc aurait vu son affluence croître de 90 000 à 150 000 visiteurs par an.

Six attractions en plus, certaines retardées à cause du Covid-19

Annabelle Dheilly est la gérante depuis neuf ans et pour l'ouverture du parc, elle avait prévu six nouvelles attractions. À cause du protocole sanitaire, il y en a une qui ne verra pas le jour avant un moment : les Bubble Foot, ces grosses bulles dans lesquelles se mettent les enfants pour jouer au football. "On a aussi du retard concernant le cinéma, qui était déjà en place depuis quelques années, mais à cause des frontières fermées, les techniciens italiens n'ont pas pu se déplacer. _On a aussi un grand toboggan à piste que nous avons installé cette année mais on a eu des retards de livraison_, donc il devrait voir le jour d'ici 15 jours", liste-t-elle.