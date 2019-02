Indre-et-Loire : Family Park reste encore un an à Saint-Martin-le-Beau

Par Marie-Ange Lescure, France Bleu Touraine

Family Park reste finalement un an de plus à Saint-Martin-le-Beau ! Le parc de loisirs aurait dû ouvrir cette année sur son nouveau site de Monts au sud de Tours, mais les travaux ont pris du retard et donc l'adresse reste la même encore en 2019 !