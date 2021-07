Indre-et-Loire : face au pass sanitaire, la forteresse de Montbazon ferme ses portes

A partir du mercredi 21 juillet, il faudra un pass sanitaire pour entrer dans les lieux touristiques accueillant plus de 50 personnes. Mais la forteresse de Montbazon ne se pliera pas à la mesure, considérée comme peu rentable financièrement. La direction a donc pris la décision de fermer ses portes pour la saison.

Le coup de grâce après une année difficile

"C'était un choix difficile, mais il fallait agir" explique Manuel Diaz, l'un des gérants du site historique. Plutôt que de tenter d'ouvrir sous le pass sanitaire, il a préféré "anticiper" et fermer la forteresse. L'année a déjà été trop difficile : "On a perdu des centaines de milliers d'euros" déplore le gérant. Pour lui, il vaut mieux donc mettre les salariés au chômage partiel et recevoir les aides.

Les annonces d'Emmanuel Macron, sur la mise en place du pass, ont déjà provoqué une baisse de la fréquentation. "Souvent, il n'y a qu'une personne dans un groupe qui ne l'a pas, explique Manuel Diaz. Mais ça suffit pour que le groupe entier ne vienne pas."

La forteresse de Montbazon est située à 20 minutes de Tours. © Radio France - Solène Gardré

C'est le cas de Marion, qui est venu avec ses amis passer une semaine de vacances dans la région. "Je n'ai pas encore mon pass sanitaire, explique-t-elle. On a dû s'organiser différemment pour faire certaines activités tous ensemble, avant la mise en place du pass !" Elle n'aurait pas compté dans les visiteurs de la forteresse après le 21 juillet.

Une situation moins compliquée pour des sites subventionnés

Une baisse de revenus que ne peut pas gérer le site, peu subventionné : "Ici, s'il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas d'argent", résume Manuel Diaz. Ce que risquent moins d'autres lieux touristiques, comme les huit gérées par le département d'Indre-et-Loire. Aucun d'eux ne fermera, selon le service communication.

Mais des fermetures sont quand même en réflexion. "Beaucoup de sites attendent un décret officiel pour savoir quelle décision prendre" souffle-t-on à l'office du tourisme de Tours.