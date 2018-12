Indre-et-Loire : l'Abbaye de la Clarté-Dieu attend toujours de recevoir les fonds du loto du patrimoine

Saint-Paterne-Racan, France

Si les 18 grands sites emblématiques que l'on pouvait voir sur les tickets de grattage du loto patrimoine ont déjà tous reçu la totalité des fonds promis pour leurs travaux de restauration (dont l'église de la Celle-Guenand en Indre-et-Loire) les 250 autres sites retenus également pour bénéficier des retombées de ce premier loto du patrimoine sont toujours dans l'attente des premiers fonds.

Pour eux, le processus est plus long et les propriétaires doivent monter de nombreux dossiers.

En Indre-et-Loire, deux sites sont actuellement en attente de ces fonds : l'Eglise de Rigny-Ussé et l'Abbaye de la Clarté Dieu à Saint Paterne-Racan.

Patrick Moussette, le propriétaire de l'Abbaye de la Clarté-Dieu le reconnait "être retenu pour le premier loto du patrimoine, c'est une reconnaissance de notre engagement pour sauver cette abbaye cistercienne du XIIIème siècle, ce sera de toute façon d'une grande aide"

Les travaux d'urgence sont en cours sur la charpente du bâtiment des convers - ©Abbaye de la Clarté-Dieu

Le loto du patrimoine pour sauver la dernière charpente du XIIIème siècle en Touraine

Pour bénéficier des fonds du loto, il a donc fallu monter un dossier et bien sûr c'est la charpente du bâtiment des convers qui a été choisie car là, il y urgence comme l'explique Julita Moussette la propriétaire :"Cette charpente est quasiment entièrement d'origine, elle fait 30 mètres de long sur une dizaine de large et maintenant elle bascule, elle n'est plus tenue assemblée que par quelques bois, plusieurs poutres sont déjà tombées, donc même sans savoir ce que nous donnera le loto du patrimoine, nous avons engagé dans l'urgence des travaux avec des charpentiers. Ce chantier de travaux d'urgence va nous coûter 57 000 euros mais ce ne sera pas suffisant".

Il s'agit là de travaux d'urgence puisque le plus efficace serait de découvrir entièrement la charpente pour la redresser mais le devis estime le montant de ces travaux à 300 000 euros sans savoir encore combien rapportera le loto du patrimoine.

Pour compléter le financement que leur apportera le loto du patrimoine, les propriétaires de l'Abbaye de la Clarté Dieu ont aussi lancé un appel au mécénat via le site de la Demeure Historique