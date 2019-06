Indre-et-Loire : l'affiche des "Ecrivains chez Gonzague Saint Bris" dévoilée

Indre-et-Loire, France

Le père de la Forêt des livres n'aurait sans doute rien à redire à l'affiche qui se prépare à Chanceaux-près-Loches le 25 août. Il s'agira de la deuxième édition des "Ecrivains chez Gonzague Saint Bris", rendez-vous littéraire qui a succédé à la Forêt des livres qui s'est éteinte avec son créateur, décédé dans un accident de la route en 2017. L'an passé, la première édition avait attiré 20.000 personnes. Un succès qui a donc conduit à cette deuxième éditiion. Le programme a été monté par les collaborateurs de Gonzague Saint Bris, Marie- Claude Mahiette, Nadine Théret et Christian Panvert. La liste n'est pas encore définitivement bouclée précisent-ils, mais ils devraient être encore plus d'une centaine présents à Chanceaux-près-Loches. Parmi les invités, les académiciens Jean-Marie Rouart pour son livre « Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson » (Plon Avril 2019) et Dominique Bona pour « Mes vies secrètes » (Gallimard). Cette année, un Prix Nobel de littérature sera présent. Gao Xingjian, écrivain, dramaturge, metteur en scène et peintre français d'origine chinoise, a obtenu le Prix en 2000.

Liste des auteurs invités

Marek Halter : « Je rêvais de changer le monde. Mémoires » Robert Laffont / XO Mars 2019

: « Je rêvais de changer le monde. Mémoires » Robert Laffont / XO Mars 2019 Alexandre Jardin : « Le roman vrai d’Alexandre » L’Observatoire Juin 2019

: « Le roman vrai d’Alexandre » L’Observatoire Juin 2019 CharlElie Couture : « La mécanique du ciel » 50 poèmes inchantables. Le Castor Astral. Mars 2019

Boris Cyrulnik : « La nuit, j'écrirai des soleils » Odile Jacob Avril 2019

: « La nuit, j'écrirai des soleils » Odile Jacob Avril 2019 Juliette Arnaud « Maintenant, comme avant » Belfond le 05 septembre 2019

Chloé Mons : « Let Go » Editions Médiapop Mars 2019 (chanteuse, épouse d’Alain Bashung)

Martine Laroche-Joubert : « Une femme au front » mémoire d’une reporter de guerre. Cherche Midi Mars 2019

Jeanfi Janssen : « Le carnet de vol de Jeanfi » Michel Lafon Novembre 2018 Anthologie (broché)

Xavier de Moulins : « La vie sans toi » JC Lattès Mars 2019

Dominique Rizet : « Les Aveux » (L’instant où l’enquête bascule) Michel Lafon. Janvier 2019

Pierre Billon : « Johnny, quelque part un aigle » 9 mai chez Harper Collins. (Chanteur, auteur de chansons dont le fameux : « J’ai oublié de vivre » pour Johnny Hallyday)

: « Johnny, quelque part un aigle » 9 mai chez Harper Collins. (Chanteur, auteur de chansons dont le fameux : « J’ai oublié de vivre » pour Johnny Hallyday) Bruno Salomone : « Les Misophones » Cherche Midi Avril 2019

Fabienne Thibeault « Mon Starmania : Par la première serveuse automate » Pygmalion

Marcel Amont Mathias Miramon : « Les Coulisses de ma vie » le 15 mai 2019

Joseph Ponthus : « À la ligne » La Table Ronde Janvier 2019

Loulou Robert : « Je l’aime » Julliard. 22 août 2019

Jérôme Attal : « La petite sonneuse de cloche » 22 août chez Robert Laffont

Edouard Bureau : « Le lion sans crinière » Sable Polaire. Mars 2019

Sigolène Vinson : « Maritima », éditions de l'Observatoire, Mars 2019

Erwan Larher : « Pourquoi les hommes fuient ? » Quidam Editeur 22 Août 2019

Angélique Barberat : « Et maintenant » Michel Lafon Novembre 2018

Emily Blaine : « La librairie des rêves suspendus » Harper et Collins Juin 2019

Romane Lafore : « Belle Infidèle » chez Stock

Janine BOISSARD : « Toi Pauline » Fayard Avril 2019

Isabelle ROME : « Plaidoyer pour un droit à l'espoir : De la cour d'assises à la banlieue, le dialogue singulier d'une juge avec les jeunes des quartiers » Editions Enrick B. Novembre 2018

Anne de BOURBON SICILES : « Même si le soleil se cache » Archipel. Juin 2019

Emmanuelle de BOYSSON : « Que tout soit à la joie » Editions Héloïse d’Ormesson. Juin 2019

Laure DAUTRICHE : « Ces musiciens qui ont fait l’histoire » Tallandier Mai 2019

France Cavalié : « La fille entre deux chaises » Sable Polaire Février 2019

Sont également annoncés des habitués de l'ex-forêt des livres, Eric Naulleau, Gilles Paris, Daniel Picouly, Natacha Polony, Babette de Rozières, Léa Wiazemsky...