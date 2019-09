Indre-et-Loire : L'auteure de Petit Ours Brun inhumée à Saint-Paterne-Racan

Claude Lebrun, la créatrice du Petit Ours Brun est décédée samedi 21 septembre à 90 ans près de Rennes des suites d'une longue maladie. Cette professeure de littératures était née en Touraine en 1929 et sera inhumée mercredi 25 septembre aux côtés de ses parents à Saint-Paterne-Racan.

Indre-et-Loire, France

Claude Lebrun avait créé le personnage Petit Ours Brun dans les années 70 avec la dessinatrice Danièle Bour.

Elle était tourangelle d'origine née à Saint Paterne-Racan en 1929, fille unique d'un père chauffeur chez un négociant en grains et d'une mère au foyer.

Cette professeure de lettres a inventé ce personnage d'abord pour ses enfants avant d'en faire un succès international.

Elle sera inhumée mercredi 25 septembre après-midi dans le caveau familial à Saint Paterne-Racan.

Le maire de ce village de 1700 habitants, Jean-Pierre Poupée, se souvient d'une femme discrète et peu bavarde sur son Petit Ours Brun :"C'est une personne qui était très communicative. Son métier de professeur, elle le faisait à fond, elle était très proche des enfants. Je la rencontrais deux ou trois fois par an et puis les rencontres se sont espacées après la mort de ses parents."

Dans le village, on savait que l'auteure de Petit Ours Brun était originaire de Saint-Paterne-Racan, "même", explique Jean-Pierre Poupée, "elle était très discrète, c'était en quelque sorte son petit secret."

Les livres de Petit Ours Brun ont été traduits en russe, espagnol, en allemand, en néerlandais et en breton, et ce personnage a donné lieu à trois séries d'animation et une comédie musicale. Sur sa page Facebook, Petit >Ours Brun compte près de 115 000 fans,