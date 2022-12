Indre-et-Loire : l'écharpe de Miss France 2023 pour une tourangelle de 23 ans ?

Comme le sapin, les guirlandes et les cadeaux, c'est une tradition qui revient chaque année au mois de décembre : l'élection de Miss France se déroule ce samedi soir, à partir de 21h10, sur TF1. Parmi les trente candidates, on suivra particulièrement Miss Centre-Val de Loire, puisqu'il s'agit cette année d'une jeune tourangelle : Coraline Lerasle, 23 ans.

Coraline Lerasle est déjà dans l'ambiance de cette élection depuis quatre semaines, maintenant, depuis une escapade en guadeloupe. Un traditionnel voyage de préparation durant lequel les 30 miss ont enchainé séances photos, tests de culture générale et cours de bienséance. Depuis le retour en métropole, les candidates répètent l'émission, notamment les chorégraphies inspirées de grand succès du cinéma comme Titanic ou Harry Potter. Beaucoup de travail, mais une ambiance détendue, selon Coraline : "On est une super promotion, l'ambiance est très bonne" se réjouit la jeune femme. "apparemment, on se débrouille pas mal pour les chorégraphies donc on nous accorde pas mal de temps libre. Et puis le soir, c'est plus fun parce que nous sommes invitées à des diners dans des châteaux, par exemple".

"je pense qu'on peut se démarquer par le fait de rester naturelle et simple" - Miss Centre-Val de Loire

Pour le moment, Coraline ne ressent aucun stress : "pour le moment, je le vit très bien, mais le soir de l'émission, devant les caméras, là ça sera dur, quand on découvrira le public". Un public dans lequel il y aura notamment son père, Rodolphe, qui s'attend, lui aussi, à ressentir une pression particulière : "c'est la fin de quelque chose, donc il y aura forcément une angoisse, mais ça va être un grand moment".

Quand on lui demande sur quoi elle espère pouvoir s'appuyer pour faire la différence, ce soir, Coraline n'est pas à court de réponses : "Sur l'élégance, sur la façon de se comporter, mais surtout je pense qu'on peut se démarquer par le fait de rester naturelle et simple".

Déjà titulaire d'un BTS comptabilité-gestion, Coraline Lerasle est en license de géographie, avec l'objectif de devenir professeure des écoles. Un projet professionnel qu'elle suspendra pendant un an si elle gagne ce soir.