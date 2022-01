Indre-et-Loire : l'édition 2021 de Noël au pays des châteaux est un succès, malgré le Covid-19

Le Covid-19 n'a pas nuit au succès de la 5ème édition de l'opération Noel au pays des chateaux. Du 4 décembre au 2 janvier, sept grands monuments d'Indre-et-Loire ont mis en place des très nombreuses décorations de Noel pour attirer le public. Mission accomplie, puisqu'ils affichent presque tous une fréquentation en hausse par rapport à la dernière édition, en décembre 2019.

+40% de fréquentation au château de Villandry

Le record, c'est ce +40% de fréquentation enregistré au château de Villandry, dont ce n'était que la deuxième participation à Noël au pays des Châteaux. L'attrait de la nouveauté a donc joué pleinement. Ailleurs, au château royal de Loches, on constate 5% de visiteurs de plus qu'en décembre 2019. +9% à Chinon, +18%, même, au château de Langeais, dont Sandrine Durand est la directrice. "J'avais peur que les visiteurs ne soient pas forcément au rendez-vous et ça n'a pas du tout été le cas. Ils ont été là, bien présents, notamment les week-ends avant Noël et ensuite pendant les vacances scolaires. En plus, comme tous les autres sites, nous avons fait une nocturne cette année. C'était une de nos nouveautés pour fêter les cinq ans de l'opération et elle a très, très bien fonctionné".

Au château d'Amboise, 2019 était une année-record en raison des 500 ans de la Renaissance. Le directeur se base donc plutôt sur la dernière année normale, 2018, pour revendiquer une hausse de fréquentation de 21%. Catherine Daniélou, chargée de la communication du château d'Azay-le-Rideau, est la seule à reconnaitre une légère baisse de fréquentation : "Nous avons une petite baisse de 13% de la fréquentation par rapport à 2019, mais cette fréquentation a été multipliée par cinq entre la période avant le lancement de Noël au pays des Châteaux et aujourd'hui. Ça reste donc indéniablement une très, très belle opération pour les châteaux à cette période de l'année".

Succès pour les nocturnes et la carte de réduction valable pour plusieurs visites

Organisée pour la première fois cette année, les nocturnes ont trés bien fonctionné partout. Le passe à quatre euros qui permettait d'avoir des réductions en cas de visites de plusieurs châteaux a rencontré un beau succès, lui aussi, pour sa première mise en place : "Ça a créé un véritable circuit en plein coeur d'une saison qui est normalement beaucoup moins fréquentée. C'est très favorable pour les touristes, mais cela permet de créer de l'emploi aussi parce que jusqu'à une date assez récente, on était même fermés en décembre".

France Bleu Touraine n'a pas réussi à se faire communiquer la fréquentation du château de Chenonceau au mois de décembre.