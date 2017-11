Indre-et-Loire : l'hiver est la saison des grands travaux pour les châteaux

A partir de ce week-end du 4 et 5 novembre, les châteaux rentrent en hibernation. Les grands châteaux restent souvent ouverts, au moins en partie, comme à Villandry. Quant aux petits édifices, ils ferment leurs portes pour réaliser de grands travaux, c'est le cas au Château du Rivau, à Léméré.

Au cours de la saison hivernale, les grands châteaux du département restent ouverts au public. C'est le cas des édifices de Chinon, Amboise ou encore Chenonceau. Au Château de Villandry, on ne propose plus de visites à l'intérieur du château mais les jardins restent accessibles toute l'année. Cela implique de réduire les effectifs pendant l'hiver. " Il y a une dizaine de personnes en moins, ce sont celles qui travaillent à l'accueil du public. Il est vrai que l'on reçoit 90 % de nos visiteurs entre le 1er avril et le 31 octobre", souligne Henri Carvallo, propriétaire du Château de Villandry.

En revanche, les jardiniers vont encore travailler cet hiver à Villandry. "Ils s'occupent de la taille des tilleuls, de rosiers, de poiriers.Ils font parfois des travaux plus importants. Ils sont par exemple en train d'aménager un parking pour la saison prochaine", ajoute-t-il.

Les petits châteaux ferment pour tout l'hiver

La saison du Château du Rivau, à Léméré se termine ce dimanche 5 novembre. Il est fermé au public jusqu'en avril prochain. Vidé de ses visiteurs, des travaux peuvent être effectués. Patricia Laigneau, la propriétaire a prévu une nouveauté pour la saison prochaine : " Une grande table d'orientation qui permettra à nos visiteurs de découvrir les différentes facettes du Rivau. Il n'y a non seulement le château mais il y a de grands jardins, 14 jardins"', se réjouit-elle d'avance.

La suite des travaux, c'est à l'intérieur du château et notamment, salle Beauvau. Une salle où une quinzaine d’œuvres sont exposées. "Le dernier Beauvau, là-haut, on ne le voyait pas très bien. Alors l'année prochaine, quand les visiteurs entreront, ils verront une lumière se déclencher, qui attirera leur attention sur ce portrait. Elle permettra d'encore mieux comprendre cette vie de château que l'on essaie de leur faire partager", explique-t-elle.

A l'intérieur de l'édifice, une soixantaine d’œuvres est exposée © Radio France - Aurore Richard

Comme tous les autres travaux, cette mise en lumière est mûrement réfléchie. Patricia Laigneau y pense tout au long de la saison. Toutefois, elle doit choisir quelle tâche effectuer en priorité car le budget est serré. Les 55.000 visiteurs annuels ne permettent pas d'équilibrer les dépenses qui comprennent à la fois les aménagements et les salaires.

Une aide financière de la région Centre-Val de Loire

Grâce aux coups de pouce de la région, Patricia Laigneau réussit chaque hiver à faire de nouveaux travaux. L'année dernière, elle a par exemple pu réparer le pont-levis. Cette année, elle a aussi pu prévoir la plantation de tulipes rouges dans les jardins.