Indre-et-Loire : l'intérêt pour la méditation se traduit dans les librairies à Tours

La méditation était déjà une pratique de détente mentale et spirituelle avant la Covid. Depuis la fin du confinement, la méditation est encore plus pratiquée. A Tours, les livres sur la question se vendent très bien. Exemple à la Boîte à Livres.

C'est une pratique mentale qui consiste généralement à porter attention par la pensée à une idée, un objet, une émotion ou à son corps. Les livres consacrés à la méditation et au retour sur soi ont le vent en poupe et le best-seller de Christophe André "Méditer jour après jour" cartonne dans les librairies. C'est le cas à la Boîte à Livres à Tours où le rayon "Développement de soi et Bien-être" vend en moyenne 10 à 12 livres par mois. Marie Voland est la libraire responsable de ce secteur, elle rencontre tous les jours des clients qui achètent les livres de Christophe André ou Johnn Kabat-Zinn, les deux poids lourds des ouvrages sur la méditation

La libraire du rayon "Développement de soi et bien-être" est souvent une confidente pour ses lecteurs Copier

A la Boîte à Livres, seul le confinement a freiné les ventes des livres sur la méditation, le bien-être et le développement de soi. La librairie vend de 10 à 12 livres par mois en moyenne sur le sujet. Les best-sellers, ce sont surtout les livres de Christophe André, le poids lourd du secteur, "Méditer jour après jour " ou "Le temps de méditer". Le rayon Sophrologie marche aussi très fort. Ce client est un habitué, il est d'ailleurs lui-même sophrologue