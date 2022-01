Indre-et-Loire : la confluence de la Loire et de la Vienne classée à l'Unesco

Le patrimoine ligérien une nouvelle fois reconnu mondialement. La confluence de la Loire et de la Vienne, à la frontière entre la Touraine et l'Anjou, est désormais protégée dans le plan de gestion de l'Unesco, par un décret du Conseil d'Etat du 17 septembre 2021.

2.744 hectares désormais protégés

Le site classé englobe 2.744 hectares et s'étend sur les communes tourangelles de Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Couziers, Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron et Thizay, et les communes angevines de Montsoreau et Varennes-sur-Loire.

Le classement permet de protéger les principaux sites remarquables du périmètre, notamment le château de Montsoreau et l'église collégiale Saint-Martin, à Candes-Saint-Martin.