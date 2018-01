C'est un cas unique en France : la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire interdit la capture du Sandre, de fin janvier au 1er mai prochain, dans les rivières du département. Nous avons fait des sondages l'année dernière de capture de Sandres. On s'est aperçu que le taux de capture de Sandres avait beaucoup régressé expliqueJacky Marquet, président de la Fédération Départementale de pêche,

On considère que que c'est une espèce qui est devenue très fragile, et on fait en sorte que cette population soit protégée pendant sa reproduction. L'espèce est plus ou moins présente suivant les années, c'est très fluctuant ! Il n'y a pas d'explications scientifiques, en dehors du niveau et de la qualité des eaux. Visiblement, les pêcheurs soutiennent dans leur immense majorité cette décision.

La Fédération de pêche d'Indre-et-Loire compte 24.000 membres, avec un taux de renouvellement de 40%. Un effectif stable depuis 3 ans. C'est la première Fédération de la région Centre-Val-de-Loire.