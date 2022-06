Indre-et-Loire : la fête de la musique de retour, après deux ans d'absence

L’arrivée de l’été se fête en musique, ce mardi. Après deux annulations successives à cause du Covid-19 et des orages, comme l’an dernier à Tours, l'édition 2022 aura bien lieu.

C'est un retour en fanfare. Des groupes amateurs ou professionnels, des DJ, des chanteurs du dimanche avec leur petite guitare pour les accompagner, tous seront dans la rue ce mardi 21 juin pour la fête de la musique. En Indre-et-Loire, plus d'une centaine de concerts sont prévus, principalement dans l’agglomération tourangelle. Cette année, pas d'annulation liée au Covid-19 ou aux orages, qui avaient privé les habitants de Tours d'une édition certes sous restrictions mais d'une édition quand même l'an dernier.

Après une tentative "qui ne restera pas dans les mémoires" en 2019 devant la faculté des Tanneurs, le groupe Moonback Stage fera en quelques sortes sa première "vraie" fête de la musique à Tours. "Cette fois, c'est la bonne, sourit Basile, l'un des deux guitaristes et batteurs. L'an dernier, on devait se produire au château sur l'une des trois scènes de la ville de Tours. Il y avait 500 places assises, ça s'annonçait super cool ! Et puis, les intempéries sont arrivés. On a tout remballé."

Un tremplin pour de petits groupes

Cinq ans après la création de leur groupe de rock aux influences anglo-saxonnes, les quatre copains âgés de 23 à 25 ans ont hâte d'y être. "On est programmé au bar Le Pale, rue Colbert, à 21h, explique Clarant. Ça va être chouette parce que ça concrétise tout ce qu'on a pu faire avant, les répétitions, les heures à composer nos morceaux. La fête de la musique, c'est un évènement populaire. Ça a un côté hyper accessible dans le sens où les gens qui ne sont pas habitués à voir des concerts sortent un peu par effet de masse. L'important, c'est de s'amuser. Sur scène, il nous arrive toujours des pains. On a beau vérifier nos cordes, il y en a qui cassent, pareil pour nos pédales. Mais du moment qu'on y met de l'énergie, c'est ça le plus important."

Pour ces jeunes étudiants ou professeurs d'anglais, la fête de la musique est aussi l'occasion de se faire remarquer, pour glaner quelques petites scènes locales ou des festivals plus importants. Du moins, ils l'espèrent pour rompre avec ce quotidien des concerts dans les bars ou les fêtes de villages, "où les gens sont plus là pour manger des saucisses que pour écouter de la musique", reconnait hilare Clarant.

En fait, avec la fête de la musique, on ne peut pas faire mieux pour montrer quelle ambiance on peut mettre avec un groupe

Emile Pinel, lui, sait très bien à quel point la fête de la musique peut servir de tremplin. Le fondateur de la fanfare tourangelle 10Dié Brass ne garde que d'excellents souvenirs de la toute première, en 2018. "C'était assez génial. Tout avait été filmé par mes parents, par moi et par d'autres gens. J'ai encore 40 giga-octets de cette soirée sur mon disque dur. Et ça nous a servi depuis quatre ans puisque c'est grâce à ces vidéos-là que l'on peut vendre le projet. Tout a été très vite. Là, prochainement, on va faire Jazz in Cheverny. Si on m'avait dit ça il y a quatre ans... En fait, avec la fête de la musique, on ne peut pas faire mieux pour montrer quelle ambiance on peut mettre avec un groupe. On n'est dans aucun cadre, aucun contexte. Mais dans la rue, où les gens ne viennent pas uniquement pour nous voir, ne payent pas leur place et ne s'attendent à rien de particulier. Si ça leur plait, ils restent, ils chantent, ils dansent. Sinon, ils s'en vont."

La fête de la musique, c'est aussi l'occasion d'assister à des concerts de groupes ou chanteurs plus connus, de manière gratuite. Cette année, le duo tourangeau electro-pop Toukan Toukan sera par exemple présent Cour Ockeghem, à Tours, et dévoilera peut-être quelques titres de leur prochain album, qui sortira à la rentrée.

