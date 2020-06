Indre-et-Loire : la guinguette de Rochecorbon rouvre sans sa piste de danse

La guinguette de Rochecorbon a rouvert ses portes, un mois après la traditionnelle ouverture du pont du 1er mai. Mais cette année est hors-norme pour cause d'épidémie de coronavirus. L'établissement a dû s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires. Le restaurant, ainsi que le snack "Le Canotier" sont ouverts. En revanche, la célèbre piste de danse qui draine des centaines de danseurs chaque semaine reste fermée jusqu'à nouvel ordre.

Masque obligatoire pour les clients, sauf à table

La guinguette précise avoir mis en place un protocole sanitaire pour la sécurité de ses salariés et des clients. Les surfaces sont désinfectées régulièrement, et le gel hydroalcoolique mis à disposition. Le masque est obligatoire "pour tous les clients (sauf à table)" écrit la guinguette. Une désinfection des mains est obligatoire à l'arrivée dans le restaurant. Un mètre de distanciation est imposé dans les files d'attente pour accéder à l'accueil, au bar et aux toilettes. Le paiement par carte bancaire sans contact est à privilégier.