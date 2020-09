Indre-et-Loire : la Loire à vélo cartonne cet été et les commerces en profitent

Cet été, la Loire à vélo a mieux marché que l'été dernier avec + 34% de passages en juillet et + 10% pour le mois d'août. Cela s'explique par du tourisme plus localisé en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Après les châteaux, les gîtes, et les hôtels en Touraine, l'autre bonne surprise touristique de cet été, c'est la Loire à vélo. Avec ses 800 kilomètres qui relient St Nazaire à Nevers, en passant par 100 kilomètres en Touraine. Cette année, plus d'un million de touristes l'a prise cette année dans notre département. C'est moins que l'an dernier mais si l'on ne prend que les chiffres d'été : +34% sur juillet et +10% en août. Des touristes qui passent et qui s'arrêtent pour manger ou dormir et qui font forcément marcher le tourisme local.

La Loire à vélo prise depuis Savonnières. © Radio France - Yvan Plantey

À Savonnières où le camping accueille 90% de clients qui viennent de la Loire à vélo. Forcément quand elle cartonne, il tourne à pleine régime selon Damien, un salarié : "Les français ont remplacé les étrangers et on sauve les meubles grâce à eux cette année."

"Plus de locaux que de touristes français"

Un constat partagé par Matthieu, le responsable de la Maison du passeur. La terrasse de ce restaurant donne à la fois sur le Cher et sur le parcours cyclable. Chez lui, deux tiers de ses clients viennent de la Loire à vélo et ils sont essentiellement en provenance de la Touraine : "On a eu beaucoup plus de locaux que des touristes français. Des personnes qui ne sont pas partis hors de la Touraine et qui se sont rabattues sur la Loire à vélo."

Pour autant, les prochaines semaines sont plus floues pour lui. Quand cet été il était complet sur réservation, en septembre, il a moitié moins de réservations.