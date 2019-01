Indre-et-Loire : la meilleure galette des rois se trouve à Loches

Amboise, France

Et si vous vous offriez la meilleure galette des rois d'Indre-et-Loire ? Elle se trouve à Loches, dans la boulangerie Laurent Sommier. Cette galette devance une vingtaine d'autres galettes dans sa catégorie "traditionnelle" lors du concours de la meilleure galette des rois d'Indre-et-Loire organisé au château d'Amboise par la Fédération des boulangers du département. Des pâtisseries qui sont sans fève, rappelle l'organisation du concours, " pour ne pas pas que la beauté de l'une puisse primer sur le goût de la galette ".

" En général, une part de galette pour une personne ne doit pas dépasser 2€ à 2,40€. " Olivier Beaugrand, artisan boulanger et vainqueur l'an dernier -

Au total, en comptant les deux catégories, il y avait environ 40 galettes sur les tables du château d'Amboise. © Radio France - Yvan Plantey

Mais pour en arriver à déterminer quelle galette est la meilleure, il faut que plusieurs critères concordent. " Il faut qu'elle ait un bon rayage, le dessin sur la galette et une belle et bonne crème d'amande ", affirme Olivier Beaugrand, le double vainqueur de l'an dernier. et, par ailleurs, un prix pas trop élevé. Selon lui "en général, _une part de galette pour une personne ne doit pas dépasser 2 à 2,40€_. "

L'aspect compte autant que le goût

Il arrive même que l'aspect influe sur le goût, notamment lorsque " on voit bien que certaines sont visiblement trop cuites, explique Janik, artisan boulanger à Tours, et donc elles seront forcément moins bonnes." Janik attrape une galette des rois plutôt molles, il constate : " Mais le problème est le même avec celles qui ne sont pas assez cuites. "

Au #château royal d'#Amboise, pour le concours de la meilleure #GaletteDesRois 2019 d'Indre-et-Loire, le jury inspecté chaque galette sous toutes ses formes.#Tourainepic.twitter.com/vVA5whSA7u — Yvan (@Yvan_plantey) January 3, 2019

Tous les membres du jury se baladent donc de table en table pour inspecter les galettes, les soulever, les toucher, vérifier leur cuisson et si elles sont bien décorées. Même la hauteur de la galette est scrutée par Janik : " Par exemple, avec celles qui sont un peu bombées, vous allez retrouver un vide d'air quand vous allez la découper. C'est pas top. "

Les jurys, professionnels et amateurs, étaient concentrés pour noter ces galettes qui proviennent toutes d'Indre-et-Loire © Radio France - Yvan Plantey

Le défi de cette année : la galette aux agrumes

Cette année, les boulangers et pâtissiers d'Indre-et-Loire pouvaient également concourir pour remporter le titre de la meilleure galette des rois aux agrumes. La boulangerie qui s'est illustrée dans cette catégorie est celle des Gourmets à Saint-Cyr-sur-Loire, qui a d'ailleurs accroché une troisième place dans la catégorie "traditionnelle".

L'aspect visuel des galettes des rois faisait partie de la note finale. © Radio France - Yvan Plantey

Cette catégorie divise quelque peu parmi le jury. Patrice, membre amateur, la trouve " bonne et légère par rapport aux galettes classiques. Ça me permettra aussi de garder ma ligne après ces repas de fêtes ! " Olivier Beaugrand, lui, est plus mitigé notamment sur une en particulier qui " est composée de 8 ingrédients, c'est beaucoup trop pour moi. Ça reste mes goûts mais je ne suis pas franchement convaincu."