Et si on profitait du week-end pour sortir en famille et se faire raconter des histoires, en Indre et Loire? Voici notre sélection des ateliers lecture, spectacles et autres animations autour du livre proposés les 5 et 6 octobre près de chez vous.

Indre et Loire : Le bonheur est dans les histoires, les 5 et 6 octobre

Indre-et-Loire, France

Des lectures pour tous

Les recherches se multiplient sur les bienfaits de la lecture faite aux enfants : elle favorise le développement émotionnel, enrichit le vocabulaire, aide à la concentration... Mais surtout elle fait rêver et permet de passer un bon moment de partage. Et si, ce week-end, petits et grands se laissaient emporter par les différents rendez-vous proposés en Indre-et-Loire?

Lecture et Patrimoine

Samedi 5 octobre, les familles pourront profiter du rendez-vous mensuel proposé par le musée du compagnonnage "un samedi au musée". Avec ce mois-ci "Raconte-moi le boulanger". L'occasion pour les enfants de se faire raconter les secrets du pain et le métier de boulanger, à travers des lectures d'histoires pleines d'humour. Ils seront ensuite invités à dessiner leur chef-d'oeuvre de boulanger ou de pâtissier préféré et le conserver précieusement en souvenir. C'est aussi l'occasion pour les parents d'en profiter pour (re)visiter le musée et admirer les chefs d'oeuvre des différentes corporations.

Thème de la lecture: Comment le grain de blé devient du pain © Maxppp - Christian Watier

Compter environ 1H30 pour ce rendez-vous. "Un samedi au musée", pour les 3/6 ans. 4€ par enfant (gratuit pour l'adulte accompagnateur). Le nombre de places est limité. Réservations au 02 47 21 62 20. Renseignements sur le site internet du musée

Encourager la lecture

De nombreuses actions sont menées en Indre et Loire auprès des familles et du jeune public pour encourager la lecture. C'est la cas samedi 5 octobre à 11H au Centre Communal d'Action Sociale de Saint Cyr sur Loire, avec "L'heure du Conte". C'est Anne Rocheteau de la compagnie des Chats Pitres qui racontera des histoires et des contes aux enfants de 4 à 8 ans. C'est un rendez-vous gratuit. CCAS, 1 place André Malraux, Saint-Cyr-sur-Loire

Des lectures pour les tout-petits © Maxppp - Michèle Constantini

A La Parenthèse de Ballan-Miré, c'est un public encore plus jeune qui est invité à se laisser embarquer dans l'univers magique de l'oralité et de la lecture. Avec "Mon p'tit doigt m'a dit", les bébés de 0 à 3 ans plongeront pendant 30 minutes dans les illustrations et la littérature jeunesse. Ce rendez-vous est également gratuit mais sur inscription. La Parenthèse de Ballan-Miré 02 47 73 83 54

Le bonheur pour fil d'Ariane

Jusqu'au 30 octobre, Lire en Touraine vous propose la cinquième édition du cycle "Et si on en parlait". Axé, cette fois, sur le thème "Alors Heureux?", ce cycle propose de nombreux ateliers, conférences, spectacles et lectures. C'est le cas avec "Eclats d'histoire" samedi 5 octobre à 17H30, à la bibliothèque de Langeais. Au programme, pour les 4/10 ans : Une lectrice et un polyinstrumentiste qui feront se mêler voix et musique pour ouvrir les portes de l'imaginaire. Les parents sont aussi les bienvenus pour ce rendez-vous gratuit.

Des histoires pour se retrouver © Maxppp - Odilon Dimier

Pour les ados et les adultes, la salle des fêtes de Saint Roch accueille samedi 5 octobre à 20h 30, le récit-spectacle "Heureux malgré tout". Une histoire de Nathalie Leone dont le personnage central a pour devise : "Rien ne m’empêchera d’être heureux !". Réservations au 02 47 56 62 78

Egalement dans le cadre de ce cycle, la compagnie "Les volubiles" propose le spectacle "Mais il est ici, le bonheur". Un moment de conte à deux voix qui incite à arpenter les chemins du bonheur à travers des questionnements poétiques, absurdes et drôles. Ce rendez-vous ludique est accessible à tous les publics, dès 8 ans. Samedi 5 octobre, 20H30, à la salle des fête de Loché sur Indrois. Réservation conseillée 09 67 38 61 50 et 02 47 92 61 55. Ce spectacle vous est également proposé dimanche 6 octobre à 16H30 à la salle des fêtes de Noizay. Réservations : lahottealivres.noizay@orange.fr

Notez également la lecture dansée qui vous sera proposée samedi 5 octobre 17H30 à la salle des fêtes de Loché sur Indrois (ou dans le jardin de la cure, selon la météo), par la compagnie Arboredanse. Les publics de tous âges y seront les bienvenus. Réservation conseillée 09 67 38 61 50 et 02 47 92 61 55

Le cycle se poursuit jusqu'à la fin du mois. Programme complet sur le site internet de Lire en Touraine.

Et, si malgré toutes ces idées, vous ressentez un besoin pressant de ne rien faire, vous pourrez toujours vous glisser sous un plaid avec un bon bouquin... en écoutant France Bleu Touraine! ;-)