Indre-et-Loire : le carnaval de Manthelan annulé pour la troisième année consécutive

Le Carnaval de Manthelan est un des plus anciens de France mais la 150ème édition, en 2019, reste la dernière en date pour l'instant. En 2020, une tempète avait conduit à son annulation au tout dernier moment. Cette année, comme en 2021, la crise sanitaire oblige le comité d'organisation à renoncer.

Pour la 3ème année consécutive, le carnaval de Manthelan n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs ont annoncé cette semaine l'annulation du défilé de chars prévu le 6 mars, en raison de la situation sanitaire. Dans cette commune du Sud-Touraine qui compte 1.400 habitants, le carnaval a attiré jusqu'à 5.000 spectateurs, certaines années. Il faut dire que c'est un des plus anciens de France : le carnaval de Manthelan a célébré son 150ème anniversaire en 2019. C'est d'ailleurs la dernière année où il a pu avoir lieu.

Nicole Chevalier, présidente du comité des fêtes du carnaval de Manthelan Copier

Avant la pandémie, l'an dernier et cette année, il y avait eu une tempète, en 2020, qui avait poussé la préfète à interdire, au dernier moment, la sortie des chars. Ca fait donc trois ans de suite que la dizaine de bénévoles, des retraités pour la plupart, travaillent pendant des mois pour rien. De septembre à Noël dernier, ils se sont réunis tous les jeudis après-midi et samedis, pour bricoler les chars, notamment repeindre et réparer ceux que l'humidité avait commencé à abimer, après des mois de stockage dans l'atelier du comité des fêtes. L'enthousiasme est retombé en janvier, avec la diffusion fulgurante d'Omicron.

Le carnaval a attiré jusqu'à 5.000 personnes dans ce village de 1.400 habitants © Radio France - ©Simon Soubieux

La présidente du comité d'organisation explique qu'il n'y pas, actuellement, l'atmosphère joyeuse et insouciante qui permettrait au public de profiter pleinement du carnaval de Manthelan. Nicole Chevalier donne déjà rendez-vous en 2023, même si elle a bien conscience qu'il ne sera pas forcément facile de remotiver les bénévoles qui se sont mobilisés en vain, trois fois de suite, pendant des mois.