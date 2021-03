Indre-et-Loire : le château d'Azay-le-Rideau va proposer des visites guidées en extérieur dès le 1er avril

Le château d'Azay-le-Rideau va proposer à partir du 1er avril des visites guidées en extérieur de son parc et de ses jardins. Les visiteurs seront accueillis dans la limite de 5 participants par visite et dans le strict respect des consignes sanitaires. Ils devront présenter un billet horodaté acheté préalablement en ligne au tarif de 5€ ou réservé à titre gratuit pour les moins de 18 ans. Aucun accès à l’intérieur ne sera autorisé.

Une déambulation "D'une tour à l'autre" sera proposée dans le parc à l’anglaise du château et permettra de découvrir le monument sous un angle extérieur et d’en admirer toute l’architecture Renaissance. Les visites d'une heure auront lieu tous les jours du 1er au 30 avril 2021.

Horaires : 10h15,11h,11h15,14h15,15h et 15h45.

Au total 7 monuments nationaux sont concernés par cette mesure, c'est le cas du château de Rambouillet ou encore des alignements de Carnac et du site des mégalithes de Locmariaquer.