Indre-et-Loire : le château de Gizeux fait appel aux dons pour rénover son parc dévasté par une tornade

Dans la nuit du 16 au 17 juin dernier, dans le parc du château de Gizeux, le vent a soufflé jusqu'à 180 kilomètres-heure, arrachant des dizaines d'arbres, dont certains avaient plus de 200 ans.

C'était digne d'une scène de guerre - Géraud de Laffon, propriétaire gestionnaire du château de Gizeux

Ce 17 juin 2021, au lever du jour, le parc apparait complèment ravagé. Une quarantaine de chênes et de nombreux tilleuls ont été arrachés. Sur le chemin qui mène à ce château de 80 pièces, un tiers de la centaine de platane datant d'avant la révolution est à terre. Plus rien à voir avec la majestueuse allée que Géraud de Laffon avait toujours connue : "C'est une allée de 300 mêtres qui étaient bordée de 96 platanes. La tête des arbres étaient à plus de 36 mètres de hauteur. C'était une véritable voûte végétale qui donnait l'impression d'un rideau qui se levait petit à petit pour dévoiler la propriété aux regards des visiteurs et des randonneurs. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques plumeaux bien meurtris".

La même allée, avant la tornade - ©TFaivre

Il faut couper et désoucher les arbres tombés. Il va aussi falloir en replanter d'autre. La facture tournera sans doute autour de 200.000 euros. La famille de Laffon a lancé une opération de mécénat participatif pour récolter 8.000 euros. En une semaine, les dons approchent déjà les 5.000. "Il y a déjà eu une trentaine de contributions. Ça nous permet de pas nous sentir seul. Toutes les participations sont bienvenues, même les plus modestes. Et puis, surtout, financièrement, je ne le cache pas, c'est une aide qui est précieuse".

Rénover le parc du chateau de Gizeux demandera sans doute trois à cinq ans. Pour que l'allée retrouve la même apparence qu'avant les tornades, il faudra des décennies, mais ça ne décourage pas Géraud de Laffon : "On sait qu'on ne travaille plus pour nous. C'est souvent comme ça : le temps n'est pas le même dans un château".