Indre-et-Loire : le château de Montpoupon dans une des séries Netflix les plus populaires au monde

Dans la série "Emily in Paris", l'héroïne et son fiancé survolent le château de Montpoupon en montgolfière comme les touristes peuvent le faire dans la réalité.

Vous faites peut-être partie des millions de fans de la série "Emily in Paris", cette série Netflix dont la saison 3 est parmi les programmes les plus regardés dans le monde entier depuis sa mise en ligne, le 21 décembre dernier. Dans ce cas-là, vous avez peut-être reconnu un monument tourangeau qui apparait furtivement dans l'épisode 9 : le château que l'héroïne et son amoureux survolent en montgolfière est en effet le château de Monpoupon, à Céré-la-Ronde, à l'est de l'Indre-et-Loire.

Même si le château apparait moins de 10 secondes à l'écran et que son nom n'est jamais cité, les images proposées aux millions de téléspectateurs sont très belles et ça suffit au bonheur du responsable touristique du château de Montpoupon, d'autant que le compte instagram officiel de la série a diffusé l'extrait il y a deux jours à ses 2,3 millions d'abonnés. "C'est toujours plaisant de voir de très belles images de drones au départ de la vallée, donc le château dans son écrin naturel dépourvu de toute pollution visuelle, souligne Mathieu Bibard. On n'a pas de fil électrique ou d'éolienne. Il n'y a rien qui vient obstruer la visibilité du site. C'est une belle présence et de très belles images".

Une scène tournée fin septembre

La scène a été tournée fin septembre, quelques semaines après un premier contact avec la production qui recherchait un château pour symboliser le romantisme à la Française. On ne saura pas si la production a payé ou a été payée pour filmer Montpoupon. C'est confidentiel. Le propriétaire du château n'avait pas le droit non plus de dire, avant la diffusion, qu'il avait accueilli le tournage de cette série. Un tournage effectué en toute discrétion, malgré les gros moyens déployés. "C'était une grosse production américaine donc vous imaginez, le jour J, des dizaines de camions et des centaines de personnes de la technique, de la logistique et les acteurs évidemment. C'était une petite fourmilière pendant les journées de tournage" se souvient Mathieu Bibard.

Montpoupon a accueilli près de 30.000 visiteurs l'an dernier. La série en attirera peut-être quelques-uns de plus, cette année, d'autant que, comme dans la série, il est possible de s'offrir un vol romantique en montgolfière au-dessus du château. Il rouvre le 4 février, le temps des vacances.