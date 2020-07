Indre-et-Loire : Le château et les jardins de Villandry en lice pour devenir " monument préféré des Français"

Le château et les jardins de Villandry seront-ils le "monument préféré des français" ? L'illustre monument de Touraine a été retenu pour représenter notre région Centre-val-de-Loire pour l'émission de télévision qui sera diffusée sur France 3. Villandry fait face à treize autres sites de toute la France dans ce concours.

Ils seront départagés par les internautes Français eux-mêmes qui peuvent voter jusqu'au 26 juillet prochain pour leur monument préféré sur le site de france télévision. Une équipe de télévision vient ces mardi et mercredi 14 et 15 juillet pour découvrir et filmer sous toutes ses coutures le château. Un immense honneur pour son propriétaire et directeur Henri Carvallo.

Nous avons préparé une série de petites séquences pour montrer la vie du château

C'est au milieu des lavandes qui embaument les jardins à cette époque de l'année qu'il a appris la nouvelle. Il se dit "très surpris et également très fier" et a tout prévu pour ce film d'une dizaine de minutes. "Nous avons préparé une série de petites séquences pour montrer la vie du château : une séquence avec le chef jardinier qui recevra des visiteurs, je ferai ensuite une visite guidée avec mon fils qui connaît très bien l'architecture et ça nous permet de montrer qu'il y a une continuité familiale dans la gestion du château. L'équipe pourra rencontrer également les visiteurs et se promener dans l'ensemble des jardins", raconte Henri Carvallo.

Objectif : arriver au moins dans les cinq premiers

Il espère que cette émission permettra d'attirer encore plus de visiteurs. "Nous ne sommes pas le plus connu des châteaux de France et donc ça sera bon aussi pour l'ensemble des châteaux de la région puisque si les touristes viennent à Villandry, ils pourront voir les autres châteaux. Ce type d'émission est bénéfique, nous avons moins de touristes étrangers cette année donc une émission très française va beaucoup nous aider" espère-t-il.

On célèbre ici la beauté et la nature à travers ces jardins, les 120.000 plants de fleurs et de légumes que l'on met en place chaque année.

Pour inciter les visiteurs à voter pour Villandry il ne manque pas d'arguments. "Nous sommes un site naturel, on célèbre ici la beauté et la nature à travers ces jardins, les 120.000 plants de fleurs et de légumes que l'on met en place chaque année. On est aussi un refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux) donc ce chant des oiseaux accompagne agréablement la promenade que vous pourrez faire à Villandry, on peut aussi déguster les raisins au mois d'août et sentir les bonnes odeurs des plantes médicinales et des nombreuses menthes, par exemple, que nous avons." détaille Henri Carvallo qui ambitionne d'arriver au moins dans les cinq premiers.

Le site vainqueur, succédera au Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse dans les Rhône-Alpes qui avait gagné lors de la première édition de l'émission en 2014, et au Beffroi d'Arras dans le Nord-Pas-de-Calais choisi l'année d'après.