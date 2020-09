Indre-et-Loire : le château de Villandry et ses jardins seront-ils élus monument préféré des Français?

C'est ce vendredi soir 21h05 que sera dévoilé le nom du monument préféré des Français 2020. Sur France 3, Stéphane Bern présente les 14 monuments en compétition. Du 6 au 26 juillet, le public a voté en ligne ou par téléphone pour l'un des 14 et le nom de l'heureux élu sera révélé ce soir. Est-ce que ce seront le château et les jardins de Villandry? Pour la première fois, les deux sont en lice.

Avec 150 000 visiteurs en moins cette année, le château de Villandry cherche à se relancer

Villandry c'est 350 000 visiteurs par an. Mais à cause du confinement, le château s'attend à perdre 150 000 visiteurs au bilan de l'année 2020. Pour Henri Carvallo, le propriétaire, figurer parmi les 14 candidats est déjà une belle récompense.

C'est le résultat des efforts que nous menons tous ici pour mettre en valeur ce château, l'entretenir, le restaurer, faire en sorte que les jardins soient toujours beaux. De plus Villandry est ouvert au public depuis au moins 100 ans, ce qui est un élément d'importance pour le palmarès du monument préféré des Français - Henri Carvallo, propriétaire du château de Villandry

La plupart des Français ne sont jamais venus à Villandry. Henri Carvallo : "cette année où nous avons reçu moins de visiteurs étrangers à cause de la pandémie, j'espère que la présence de Villandry dans l'émission permettra de faire encore plus connaître notre château auprès des Français".

Le château et les jardins de Villandry © Radio France - Manon Derdevet

Stéphane Bern et son équipe sont venus tourner à Villandry en juillet

Le château de Villandry est d'époque Renaissance. On dit du domaine qu'il résume la quintessence de l'esprit français à travers la géométrie du château et celle de ses jardins. Ceux-ci concilient les légumes, les pommiers, les poiriers, les rosiers, et toute sortes de plante potagères. Chaque année, Henri Carvallo refait la décoration d'une pièce du château, une chambre, un salon, ou l'une des grandes salles. C'est cet été, en juillet, que Stéphane Bern et son équipe sont venus tourner un film pour l'émission de ce vendredi soir.

Nous avons reçu l'équipe de tournage de l'émission les 15 et 16 juillet. Nous ferons donc l'objet d'un film de 10 minutes, comme les autres candidats, Nous ne savons pas du tout à quelle place nous serons, on verra au fur et à mesure que les films seront diffusés

Le château de Villandry a souffert du confinement comme tous les monuments en Touraine et en France. Et donc, devenir le monument préféré des Français permettrait de relancer l'attractivité du site. Les jardins sont ouverts tous les jours, toute l’année, y compris les jours fériés. Le château est ouvert du 8 février au 15 novembre 2020 et du 5 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Voici les quatorze monuments candidats :

1 - Le Palais Idéal du Facteur Cheval - Auvergne-Rhône-Alpes

2 - La Citadelle et le Lion de Belfort - Bourgogne-Franche-Comté

3 - Le Fort La Latte – Bretagne

4 - Le Château et les jardins de Villandry - Centre-Val de Loire

5 - La Chapelle Impériale du Palais Fesch d’Ajaccio – Corse

6 - Le Parc du haut-fourneau U4 d’Uckange - Grand Est

7 - La Villa Cavrois à Croix - Hauts-de-France

8 - La Sainte-Chapelle – Île-de-France

9 - Le Temple Tamoul Narassingua Péroumal – La Réunion

10 - Le Château du Champ de Bataille – Normandie

11 - L’Arsenal de Rochefort - Nouvelle-Aquitaine

12 - Le Canal du Midi – Occitanie

13 - Le Château de Brézé – Pays de la Loire

14 - La Cathédrale Saint Nicolas de Nice – Provence-Alpes-Côte d'Azur