Indre-et-Loire : "Le cirque Georget ne fera pas Noël devant son public pour la 1ère fois en 45 ans"

L'annonce par Jean Castex de reporter de trois semaines la réouverture des salles de spectacle après le 15 décembre est un nouveau tsunami pour les artistes. Le directeur du cirque Georget à Luynes fait face mais ne peut plus contenir son émotion.

On ne verra pas ce public du cirque Georget à Noël

Les théâtres, cinémas, musées, et tous les établissements culturels resteront fermés trois semaines de plus après le 15 décembre. L'annonce de Jean Castex a fait l'effet d'un nouveau tsunami sur la tête des patrons de salles. A Luynes, le directeur du cirque Georget, ne reprendra donc pas ses spectacles le 18 décembre comme nous vous l'avions annoncé il y a une semaine sur France Bleu Touraine. Hervé Georget ne peut plus masquer une profonde émotion face à ce nouveau coup dur.

A cause d'un truc qui est là, impalpable, on nous empêche de vivre et d'exercer notre passion

Jean Castex a fixé la date du 7 janvier pour éventuellement autoriser à rouvrir les salles de spectacle après avoir regardé à nouveau la situation de la pandémie.