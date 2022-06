Indre-et-Loire : le Clos Lucé, à Amboise, expose un tableau de Léonard de Vinci prêté par le Vatican

Le Clos Lucé, à Amboise, va exposer pendant 100 jours un tableau de Léonard de Vinci prêté par le Vatican. Du 10 juin au 20 septembre, les visiteurs de la dernière demeure de De Vinci pourront découvrir le Saint Jérôme. Ce tableau inachevé a été peint aux environs de 1480-1490.

C'est important d'amener en Touraine pas seulement des chefs-d'œuvre historiques et artistiques, mais aussi des chefs-d'œuvre qui nous parlent de spiritualité - La directrice des musées du Vatican

Le Vatican possède deux chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci : il avait déjà prêté au Clos Lucé une tapisserie représentant la Cène, en 2019, pour les 500 ans de la Renaissance. Comme tout s'était bien passé, il lui confie maintenant pour trois mois ce Saint Jérôme, un tableau peint aux environs de 1480-1490. Barbara Jatta est la directrice des musées du Vatican : "On avait vu que le Clos Lucé avait bien valorisé cette tapisserie et je dois vous dire aussi que selon moi, c'est important d'amener en Touraine, pas seulement des chefs-d'œuvre historiques et artistiques, mais aussi des chefs-d'œuvre qui nous parlent de spiritualité, nous parlent de figures importantes comme Saint Jérôme qui est l'un des Pères de l'Église. C'est important du point de vue de notre mission d'évangélisation".

Cette œuvre est un des deux tableaux inachevés de Léonard de Vinci : selon les endroits, on est entre le dessin et la peinture. Pour François Saint-Bris, le directeur du Clos Lucé, cela permet de découvrir toutes les techniques utilisées par De Vinci lors de la création de cette œuvre : "On y voit toute l'étendue de la technique picturale de De Vinci : le dessin, la peinture au pinceau, l'esquisse, les pigments, la peinture à l'essuyé, mais aussi la peinture au doigt. Il y a une empreinte digitale qui est très nettement marquée et ça aussi, c'est très émouvant".

Le tableau sera présenté du 10 juin au 20 septembre 2022 au château du Clos Lucé à Amboise © Radio France - ©Boris Compain

Pour que ce chef-d'œuvre inestimable ne court aucun risque, il est présenté derrière une vitre anti-reflet, totalement invisible, qui le protège d'éventuelles projections. Le dispositif contient aussi une climatisation qui maintient une température et une humidité constante. Enfin, pendant tout son séjour au Clos Lucé, le Saint Jérôme sera en permanence surveillé par un vigile.