Indre-et-Loire : Le festival Terres du Son dévoile sa programmation

Camille, Tété, Imany, Morcheeba... le festival "Terres du Son" dévoile sa programmation complète. Une centaine d'artistes se produiront les 7, 8 et 9 juillet prochains au Domaine de Candé à Monts, au sud de Tours. Les organisateurs attendent près de 50 000 festivaliers sur les trois jours.

Camille, Tété, Morcheeba, Imany, Gojira... Tous ces grands noms de la musique indépendante sont à l'affiche du festival Terres du Son, édition 2017. La programmation complète a été dévoilée ce mardi. Au total, une centaine d'artistes sont prévus pour cette 13ème édition du festival, qui se déroulera les 7, 8 et 9 juillet prochains au Domaine de Candé à Monts. Près de 50 000 festivaliers sont attendus sur les 3 jours : c'est le plus gros festival de Touraine et le deuxième de la région Centre-Val-de-Loire, après le Printemps de Bourges.

Cette année encore, les programmateurs du festival ont voulu "mélanger les genres pour mélanger les gens". Il y en aura donc à peu près pour tout le monde : des têtes d'affiches électro (Birdy Nam Nam), de la chanson française (Camille), de la folk (Imany) du rap (Keny Arkana ou Kate Tempest), du reggae, des jeunes groupes tourangeaux (Bo Bun Fever ou Yacht Club), de la musique du monde (Bachar Mar Khalife) et même du métal (Gojira)... Deux labels tourangeaux auront aussi carte blanche le vendredi soir pour présenter leurs artistes.

Un millier de bénévoles

Pour cette 13ème édition, les organisateurs du festival Terres du Son vont pouvoir compter sur environ 1000 bénévoles. "On a un socle de bénévoles inscrits depuis des années et des années. Ce sont eux qui nous aident aussi à recruter des bénévoles. Ce qui est le plus compliqué, c'est de mobiliser les gens pour le montage et le démontage, dans les jours qui précèdent le festival". L'an dernier, le festival a réuni moins de festivaliers qu'en 2015. Environ 40 000 personnes contre 48 500 l'an dernier. En cause, la journée du dimanche, qui était celle de la diffusion de la finale de l'Euro 2016 entre la France et le Portugal. L'équipe du festival a refusé de retransmettre le match, ce qui a eu un impact certain sur la fréquentation et sur la vente de boissons. Le manque à gagner est d'environ 100 000€, sur un budget total de 1,7 millions d'euros. Ce budget est à 93% autofinancé, via la billetterie et la vente de boissons sur le site. Le reste est financé par les collectivités territoriales et par quelques partenaires privés.