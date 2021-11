Indre-et-Loire : le film des Bodin's en tête du box-office français pour sa première semaine d'exploitation

Encore un succès pour les Bodin's : leur film, "les Bodin's en Thaïlande" totalise déjà près de 600.000 entrées, une semaine après sa sortie, le mercredi 17 novembre. Un démarrage impressionnant qui permet au duo comique originaire de Touraine d'occuper la première place du box-office de la semaine.

C'est surtout le public provincial qui fait le succès du film, puisque pour une place de cinéma vendue en région parisienne, il y en a une trentaine achetée en province, alors qu'en moyenne, le ratio entre Paris et la Province est de quatre, "c'est vrai que les Bodin's c'est un peu spécial comme phénomène parce qu'on défie un peu tous les scores, toutes les lois, etc. Il y a des gens qui ne vont presque jamais au cinéma mais qui y viennent pour voir ce film" reconnait Jean-Christian Fraiscinet, qui incarne le fils Bodin. "Dans notre équipe de production, les gens nous disent qu'ils n'ont quasiment jamais vu ça. Il y a très peu de films qui cartonnent en ce moment, donc on est content que ça tombe sur nous. Il faut juste espérer que ça continue et que l'épidémie qui repart fort ne vienne pas tout remettre à plat".

Un succès lancé par plus de 150 avant-premières

Avant même sa sortie officielle, le 17 novembre, le film avait déjà attiré 107.000 spectateurs lors des avant-premières : "depuis le 6 octobre, on n'a pas arrêté de sillonner les routes pour aller présenter le film un peu partout en France". Une tournée payante au vue des entrées, "on a fait 152 avant-premières, jusqu'à 11 par jour. On a parcouru 25.000 kilomètres. C'était super mais on était un peu à genoux, à la fin" avoue Jean-Christian Fraiscinet.

Déjà des idées pour un quatrième film des Bodin's

Ce succès conforte évidemment Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet dans leur envie de faire un jour un quatrième film mettant en scène Maria et son fils Christian : "Même avant le succès, on avait envie de faire d'autres films" confie Jean-Christian. "On a plein d'idées différentes, il faut juste qu'on choisisse le scénario qu'on sent le mieux pour travailler dessus dès qu'on pourra". Le producteur du film, Claude Cyndecki, est convaincu, lui-aussi, que ces personnages peuvent être les héros de nombreux films, "pour moi, les Bodin's, c'est comme Tintin et Milou, on peut les faire voyager partout : en Amérique latine, sur la route de la soie ou sur la lune."

Et maintenant, la tournée des zéniths

Les Bodin's s'élancent vendredi prochain dans une tournée au cours de laquelle ils vont jouer dans 133 zéniths, jusqu'en avril 2023. Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet préparent par ailleurs une émission de télé pour M6, qui sera diffusée début 2022.