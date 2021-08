Indre-et-Loire : le labyrinthe géant dans un champ de maïs à Véretz fait un tabac depuis plus d'un mois

Succès garanti cet été en plein air et sans pass sanitaire ! Le concept de labyrinthe géant dans un champ de maïs est arrivé depuis début juillet à Véretz. Cela s'appelle "Pop Corn Labyrinthe". Une franchise qui a mis en place 22 labyrinthes de ce type, principalement sur le littoral français cet été.

Entre une 1 heure et demi et 2 heures et demi dans les maïs

Dans ce champ de 4 hectares, impossible de tricher, ici les maïs mesurent entre 2m50 et 3m. Deux parcours sont proposés aux familles, l'un est ludique avec des jeux en bois pour les enfants, un autre sur le thème de Harry Potter, type escape game avec des énigmes. Entre deux énigmes justement, Hugo et Lilou font une pause : "Nous nous sommes un peu perdus en revenant sur nos pas, c'est un peu énervant mais çà va." Si les enfants s'amusent, les parents ne sont pas en reste : "C'est sympa de se promener dans les maïs, je pensais que c'était plus bas que cela mais non, en fait on ne voit rien du tout" explique Thomas. "On a bien aimé qu'ils associent les jeux avec les connaissances sur l'agriculture" renchérit Johanna, "nous nous sommes aidés entre familles, il faut aller par là, non, plutôt par ici car là c'est un cul de sac etc..."

Johanna, Thomas et leur fils de 3 ans à la sortie du labyrinthe © Radio France - Jean Lebret

Car ce labyrinthe a aussi une vocation pédagogique. Anthony Quillet est l'agriculteur qui a mis à disposition son champ : "Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas à quoi ressemblait un maïs, avant on avait toujours un lien de parenté avec le monde agricole, ce n'est plus le cas maintenant, du coup les gens sont coupés du monde agricole".

Pour cette mise à disposition, Anthony Quillet perçoit un dédommagement pour juillet-août, environ 3.000 euros mais sa démarche est toute autre : "Remettre du lien entre les citadins et les agriculteurs".

Ce labyrinthe géant fait un "carton" en terme d'entrées, jusque un millier de visiteurs le week-end. Comptez 28 euros en moyenne pour une famille de quatre personnes. Près de 260. 000 pieds de maïs composent ce labyrinthe.