Indre-et-Loire : le Lac d'Hommes nouvelle destination loisir et tourisme

les nouveaux aménagements du Lac d'Hommes à 15 kms au nord de Langeais seront inaugurés ce vendredi soir. Un plan de 20 hectares pour la baignade, la pêche, la sieste et la détente à l'écart des grandes routes touristiques des châteaux de la Loire.

20 hectares de plan d'eau pour la baignade, la pêche et la fraicheur , ce sont les lacs d'Hommes à 15 kilomètres au nord de Langeais, les anciennes carrières de dépôts de sédiments (faluns), inaugurées ce vendredi soir sont devenues un lieu aménagé - de baignades, plages, guinguette et jeux d'eau - très apprécié par les premiers visiteurs

ils sont déjà une petite centaine en pleine semaine à profiter cet espace naturel - 20 hectares de plan d'eau aménagé en plusieurs bassins - l'un avec une petite plage et peu de profondeur pour les baigneurs et un autre avec une immense structure gonflable sur l'eau et puis il y a aussi ceux qui sont venus parfois de loin pour le seul plaisir de la fraîcheur et de la sieste. Il y aura aussi une guinguette 7 jour sur 7 pour en fait créer autour du Lac d'Hommes un véritable rendez vous touristique.

La fréquentation annuelle est estimée pour l'instant sans tous les aménagements réalisés entre 15 et 20 000 personnes, avec des pics de 4 000 à 5 000 personnes par jour en été. Le nouveau site et ses équipements pourraient doubler la fréquentation dés les prochaines vacances

Au total, près de 1,2 million d’euros seront dépensés par le Conseil Départemental d'ici 2018 pour finir d'aménager le site de la signalisation à la station d'épuration nécessaire pour préserver le site

15 kms au nord de Langeais à l'écart des grandes routes touristiques des châteaux de la Loire, ce coin du département pourrait bien devenir un rendez vous de vacances surtout si la météo est de la partie comme en ce moment