Indre-et-Loire : le logis royal de Loches profite de l'hiver pour s'offrir une nouvelle jeunesse

Depuis plusieurs mois, la première chose qu'on voit en arrivant face au logis royal, c'est un immense tissu blanc. Il recouvre un échafaudage de 20 mètres de haut et douze mètres de large. La façade du pignon sud date du XIVᵉ siècle (avec des restaurations des XIXᵉ et XXᵉ siècles) et au fil du temps, le tuffeau a été fragilisé, fissuré.

Prévenir tout risque de chute de pierre

Il y a maintenant un risque de chutes de pierres, notamment sur un escalier où passent beaucoup de visiteurs. Intervenir était donc devenu nécessaire, selon le responsable de la cité royale de Loches : "il faut décaper des zones qui ont été très altérées par la présence de mousses, de lichens qui viennent se greffer sur les structures, attaquent le tuffeau et créent des fissurations" souligne Jean-François Thull. "On a potentiellement des risques de chutes de pierres, à un endroit où les gens adorent se faire photographier. La priorité numéro un pour nous, c'est d'éviter ce genre de scénario catastrophe".

Ce chantier à 100.000 euros comprend aussi la restauration de deux tourelles latérales. À l'automne dernier, une fois les échafaudages posés, chaque pierre à changer a été mesurée avant que sa remplaçante ne soit taillée dans un atelier spécialisé. "C'est toujours plaisant de venir travailler sur des logis royaux ou des châteaux" explique un des trois maçons-tailleurs de pierre mobilisés pour rénover le monument historique. "Quand on visite avec la famille, ensuite, on peut dire que c'est nous qui avons fait une restauration sur cette partie-là. Donc oui, c'était plutôt sympa...sans compter qu'on a une belle vue depuis là-haut (rires)".

Ce chantier devrait s'achever fin mars, c'est-à-dire juste avant le vrai redémarrage de la saison touristique, même si la cité royale de Loches est ouverte toute l'année. D'autres travaux sont déjà envisagés pendant les cinq prochains hivers.