Indre-et-Loire : le loto du patrimoine a permis de récolter 59.000 euros pour le four à poires tapées

Le 31 août 2020, le four à poires tapées de Rivarennes, près d'Azay-le-Rideau, était sélectionné pour figurer parmi les 101 monuments du nouveau loto du Patrimoine. Un four donné par un habitant à l'association de la poire tapée, et qui nécessitait d'importants travaux de restauration.

Dans ce cadre, la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern a dévoilé ce mercredi le montant des aides accordées à chacun des sites retenus pour 2020. Ces sommes octroyées par la Mission Patrimoine viennent compléter les aides publiques ou l’autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement (dans la limite de 300 000 € par site).

Finalement le four à poires tapées va bénéficier d'une aide de 59.000 euros pour une facture travaux de près de 74.000 euros. Il s'agit de la confection d'un socle et du remontage du four avec création d'un appentis et assurance de l'inertie de chaleur.

Le Loto du Patrimoine de la Française des Jeux, avec ses tickets à gratter à 15 euros et le tirage classique du 9 septembre dernier, a permis de récolter en France 19,8 millions € au 21 décembre 2020.