Indre-et-Loire : Après le confinement, le marché des piscines, enterrées ou hors sol, est en plein boom

Le confinement aurait-il donné des envies de grand plongeon aux tourangeaux ? Sans doute ! Le marché des piscines, enterrées ou hors sol, explose. Nombre de magasins affichent déjà des ruptures de stock et les piscinistes que nous avons contacté se disent débordés.

Pour Adeline Primé, vendeuse dans un magasin spécialisé de Tours Nord, c’est le confinement qui est passé par là. "On sent que certaines personnes avaient dû prévoir des vacances avec un certain budget pour partir et ils se sont retrouvés coincés à la maison donc le budget vacances est parti dans les piscines à l'extérieur, dans les jardins" explique-t-elle.

Du jamais vu depuis la canicule de 2003

Dans son magasin tout se vend. De la piscine gonflable au spa. Même succès à l’Institut de la piscine à Joué les Tours. Son patron Laurent Chouraqui n’a jamais vu telle demande depuis la canicule de 2003. "Le nombre de contacts que l'on a pas jour, c'est normalement le nombre de contacts que l'on a pas semaine dans une saison piscine" dit-il, soit 5 à 6 demandes de construction de piscine par jour.

Pour lui aussi, c’est l’un des effets de la crise sanitaire, "j'ai signé une piscine il y a une semaine et le client m'a dit "on a passé deux mois à entendre les plongeons de nos voisins, c'était devenu insupportable" alors lui aussi ne voulais pas passer à côté de ça".

Plus largement, c’est tout ce qui a attrait au jardin qui se vend comme des petits pains. Avec parfois, des ruptures de stock sur certains produits ou certaines marques.