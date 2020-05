Indre-et-Loire : le Président Macron attendu chez Rabelais

Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella au Château d'Amboise pour le lancement des 500 ans de la Renaissance

Il y a un peu plus d'un an, lorsque le Président Macron était venu à Amboise, le 2 mai 2019, pour lancer les festivités des 500 ans de la Renaissance avec son homologue italien, Jean-Gérard Paumier avait profité de l'occasion pour l'inviter à visiter la Devinière, maison natale de François Rabelais.

La Devinière maison natale de François Rabelais à Seuilly © Maxppp - maxppp

A peine un mois plus tard après sa visite officielle à Amboise, Emmanuel Macron faisait parvenir une lettre au Président du Conseil départemental pour lui dire qu'il acceptait avec plaisir cette invitation : "une nouvelle occasion d'honorer un homme qui, à travers son oeuvre littéraire à la langue foisonnante et d'une prodigieuse inventivité dont il nous invite à retirer "la substantifique moelle", s'inscrit pleinement dans les idéaux de tolérance, de sagesse et d'émancipation de la Renaissance" écrit le Président de la République

En renouvelant son invitation le 18 mai 2020, le Président du Conseil départemental veut aussi mettre en lumière les efforts du Département pour relancer l'activité touristique.

Jean-Gérard Paumier rappelle dans son courrier adressé en même temps à Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, que le Conseil départemental (qui possède 7 monuments) a accompagné cette reprise d'activité par la dotation d'équipements tels que des masques, du gel ou encore des visières de protection.

Par ailleurs, le Département mettra en oeuvre un plan exceptionnel d'un million d'euros pour le secteur du tourisme qui sera soumis à la prochaine assemblée départementale le 29 mai 2020.

Et Jean-Gérard Paumier de conclure pour motiver son invitation au Président de la République : "Votre venue serait un geste symbolique majeur très apprécié pour soutenir notre filière touristique qui est un acteur économique majeur".