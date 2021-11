Indre-et-Loire : le retour des gros lots dans les lotos ravit les associations

Avec le retour des gros lots dans les lotos traditionnels, les associations retrouvent le sourire. Le gouvernement avait limité la valeur des gains à 150 euros par personne afin de lutter notamment contre le blanchiment et les abus de certains qui ont fait des lotos un vrai business.

C'est le retour des gros lots dans les lotos associatifs. Depuis le début de l'année, le gouvernement avait limité la valeur des lots à 150 euros par personne afin de lutter contre l'addiction et le blanchiment (certains avaient fait des lotos un vrai business). Une décision qui pénalisait les associations, pour qui les lotos traditionnels sont une rentrée d'argent. Cette décision a été supprimée au début du mois de novembre.

La députée du Lochois à l'origine du nouveau décret

Comme des milliers de personnes en France, de nombreux élus s'étaient offusqués de cette décision qui pénalisait et fragilisait les associations en cette période de crise sanitaire. Sophie Métadier, la député du Lochois est à l'origine de la suppression de ce décret, le gouvernement voulant redonner de l'air aux associations. La mesure était injuste, explique la députée de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire : "Beaucoup d'associations ont un certain revenu par les lotos, puisque c'est la première idée à laquelle pense une association quand elle a besoin d'argent pour la faire tourner. Il y a peut-être d'autres manières de limiter les fraudes aux lotos".

Il faut dire que la loi est stricte en la matière. Pour les jeux, la revente est interdite, explique Rémi Bruneau, il est animateur de lotos traditionnels dans le Sud-Touraine : "Comme dans les jeux à la télé, lorsque vous gagnez un lot, vous n'avez pas le droit de le revendre durant un an. Les lots ont été achetés avec de l'argent associatif, du coup c'est le plus souvent de la revente en espèces, et cela l'Etat voulait avoir son mot à dire, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette limitation à 150 euros afin de réduire au maximum ce type de transactions".

Les lotos permettent de faire vivre les associations

François Verneau est le président de l'association ACCA Draché. Il estime que la décision qui vient d'être prise (décret paru au JO le 5 novembre 2021) est une très bonne nouvelle pour des milliers d'associations en France : "Les gens qui font des lotos, ils viennent pour les gros lots, pas pour les lots de consolation. C'est une bonne nouvelle pour nous car lorsqu'il y a de petits lots il y a moins de monde. Cela permet de faire vivre les associations, un loto permet de faire entre 1.500 et 2.000 euros de bénéfices. Les cotisations de nos adhérents ne suffisent pas pour financer nos activités".

En Indre-et-Loire, une quarantaine de lotos sont organisés chaque mois dans les communes.