Indre-et-Loire : le spectacle des Bodin's diffusé en direct sur M6, Christian "a les jambes qui flatulent"

À l'occasion de l'une de leur dernières représentations, le spectacle des Bodin's sera diffusé en direct sur M6 ce jeudi 27 avril, à 21h10. Une captation depuis le Zénith de Nantes qui sera suivie d'un documentaire retraçant l'histoire du duo comique tourangeau. Jean-Christian Fraiscinet, alias Christian, revient sur cette retransmission en direct et sur cette incroyable tournée, "le spectacle de notre vie".

Une diffusion en direct et en clair à la télé française pour des acteurs comme vous, c'est toujours une reconnaissance ?

Jean-Christian Fraiscinet : Oui, c'est vraiment une reconnaissance mais surtout un stress et une pression particulière de faire un direct. Le spectacle, on le maîtrise naturellement, mais le fait que ce soit en direct, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelques millions de téléspectateurs qui sont en train de le regarder. Ce spectacle, ce sera certainement le spectacle de notre vie parce que c'est incroyable. On devait faire une tournée d'une année dans les Zéniths et on en est à la huitième année ! À Dijon, la semaine dernière, on a fêté le 500ᵉ Zénith avec ce même spectacle. C'est inédit en France ! Personne n'a fait mieux. On a réuni plus de 2 millions de spectateurs déjà. Donc c'est un truc de fou, quoi. Si vous nous aviez dit ça, on l'aurait même pas pensé en rêve.

C'est vertigineux ?

Ce qui est bien, c'est qu'on prend ça toujours avec philosophie. Tout ça est venu progressivement. Le spectacle, on le créé d'abord en Touraine, en plein air [à Descartes, ndlr]. Ensuite, pour les dix ans du plein air, on a décidé de l'adapter dans les Zéniths et ça s'est mis à marcher. Ça nous a aussi ouvert les portes des différentes télés. On doit beaucoup à ce spectacle. Et puis le public a été grandissant d'année en année. Et là c'est un peu la consécration de le diffuser pour l'une des dernières représentations en direct en prime time. C'est aussi une récompense pour notre public et pour toute notre équipe.

Que dirait Christian Bodin de ce direct télévisé devant des millions de téléspectateurs ?

Il dirait certainement qu'il a les jambes qui flatulent ! Christian, quand il a peur, il dit "j'ai les jambes qui flatulent". Sa mère le reprend évidemment mais il va avoir les fouettes. On va essayer surtout de savourer parce qu'on est justement dans les dernières représentations de notre spectacle. On a une soixantaine de personnes et ce sont vraiment devenu des gens de la famille. Donc il y a de la joie, mais il va y avoir beaucoup d'émotion aussi.

Vous l'avez dit, c'est là l'un des derniers spectacles. C'est quoi la suite ?

Dès le lendemain des dernières représentations, on enchaînera sur d'autres choses. Notre prochaine échéance est un film pour le cinéma qu'on est en train d'écrire en ce moment et qui sera tourné début 2024, pour sortie en fin d'année. Ce ne sera pas une suite des Bodin's en Thaïlande, mais une nouvelle aventure qui va aussi nous emmener à l'étranger. Et puis ensuite, on a beaucoup de choses de prévues aussi avec la télé, avec M6, avec certainement un nouveau prime. Et puis des choses qu'on ne peut pas encore dévoiler maintenant, parce que c'est un peu tôt. Mais en tout cas, les prochaines années vont être très chargées !