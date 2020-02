Indre-et-Loire : le Tours Volley Ball entame face à Nantes ses travaux d'Hercule

Ce mois de février est capital pour le Tours Volley Ball, en championnat et en coupe d'Europe. Les tourangeaux vont disputer six matches en seulement dix-huit jours, dont le premier ce mardi soir contre Nantes-Rezé.

Tours, France

Le Tours Volley Ball entame ce mardi soir une longue série de matches durant lesquels les organismes vont être mis à rude épreuve. Le TVB va alterner pendant deux semaines et demie, entre la Ligue A et la Ligue des Champions. Le parcours du combattant commence avec la réception de Nantes-Rezé à 20h à la salle Grenon, pour le compte de la 19ème journée du championnat. Tours va en fait jouer six rencontres en l'espace de dix-huit jours, soit un match tous les trois jours. Autant dire que, entre temps, la priorité sera la récupération.

Nantes le 4 février, Montpellier le 8, Varsovie le 12, Sète le 15, Lisbonne le 19 et enfin Narbonne le 22

Nantes est le premier des adversaires de cette longue série. Nantes-Rezé, cinquième de la Ligue A, battu par le TVB à l'aller 3-1. Suivra pour les tourangeaux un déplacement à Montpellier, samedi. Un duel encore plus relevé puisque Montpellier est troisième au classement. A l'issue de ces deux rencontres, on saura sans doute si le TVB peut accrocher la place de leader de la Ligue A qu'il se dispute avec Rennes.

Victoires impératives contre Varsovie et Lisbonne en Coupe d'Europe

Dans la foulée de ces deux matches, Tours s'attaquera à son espoir en Ligue des Champions. Il devra d'abord battre Varsovie à la salle Grenon le 12 février, et récidiver une semaine plus tard, toujours à Grenon, contre Lisbonne (le 19) pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Entre ceux deux matches, le club de Sète viendra en Touraine, une équipe en grande difficulté et qui lutte pour le maintien. On n'oublie pas le déplacement à Narbonne le 22. Les joueurs seront alors probablement rincés.