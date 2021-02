Indre-et-Loire : le vague à l'âme du monde associatif privé de brocantes, foires, lotos et autres expositions

Depuis près d'un an les bénévoles de centaines d'associations ou comités des fêtes des petites communes d'Indre-et-Loire ont un peu le vague à l'âme. Avec l'annulation des brocantes, foires et autres lotos, l'ambiance n'est plus tout à fait la même dans les villages les week-ends.