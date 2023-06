Indre-et-Loire : les anciennes casernes Beaumont, à Tours, cachaient un trésor archéologique.

Depuis 2019, des fouilles très importantes ont été engagées sur six hectares avant la construction d'un nouveau quartier. Les spécialistes de l'Institut nationale de recherches archéologiques préventives (INRAP) et le service archéologique du département d'Indre-et-Loire ont mis à jour une abbaye bénédictine qui a fonctionné du XIème au XVIIIème siècle. Une découverte qu'ils n'hésitent pas à qualifier d'exceptionnelle.

Si cette découverte est exceptionnelle, c'est parce qu'il est rarissime de retrouver l'intégralité d'une abbaye. Or, sur ce chantier, les fondations qui ont été déterrées permettent de délimiter de très nombreux batiments ou espaces. Philippe Blanchard, de l'INRAP, dirige les fouilles : "On a dégagé l'église abbatiale, le cloître, le logis abbatial, tous les bâtiments périphériques, c'est-à-dire les cuisines, le réfectoire, la salle capitulaire plus les espaces annexes, c'est-à-dire des citernes et probablement des canalisations. Il y a aussi tous les cimetières. La belle surprise, c'est qu'il y a des parties qui sont très bien préservées, avec notamment les carrelages qui sont parfois conservés".

Des ossements sont encore visibles dans certaines tombes découvertes - © Radio France - ©Boris Compain

Avant les fouilles, tout ce qu'on connaissait de ces batiments et équipements, c'était un plan datant du 18ème siècle. Grace au résultat des fouilles, les archéologue espèrent comprendre comment l'abbaye avait évolué depuis sa construction, huit siècle auparavant. Le chantier a pris un peu de retard sur le calendrier, notamment à cause des interventions des démineurs, à plusieurs reprises : "Comme ça a été une caserne militaire qui a été occupée par l'armée allemande en 44, ils ont enterré des munitions qui leur restaient" explique Philippe Blanchard. "Il y avait des stocks de grenades assez importants. Tout a été enlevé, déminé, donc maintenant on peut travailler tranquillement".

Ce chantier de fouilles devrait s'achever à la fin de l'année. Certains jours, il mobilise simultanément une trentaine de personnes. Notez qu'il sera possible de visiter ce chantier lors des journées européennes de l'archéologie, du 16 au 18 juin.