Indre-et-Loire : les Bodin's en tournée de présentation de leur nouveau film dans les petites salles de cinéma

Les Bodin's sont dans la région en ce moment ! La Maria et son benêt de fils, Christian, ont entamé la tournée de présentation de leur troisième film, "les Bodin’s en Thaïlande". Film qu'ils ont diffusé en avant-première ces derniers jours dans plusieurs petites salles de la région Centre-Val de Loire. Ce sera encore le cas ce mardi à Chinon, Descartes, Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine.

Salle comble à Château-Renault

Dimanche dernier, le duo était d'ailleurs au cinéma Le Balzac à Château-Renault. Et il a fait salle comble, avec 216 spectateurs qui avaient même réservé leurs places avant, ce qui n'est pas du tout dans les habitudes de cette salle ! Jocelyne Amirault est la directrice du Balzac. Elle avoue avoir rarement vu un tel engouement.

On ne vit même pas ça tous les dix ans !

"Ils viennent à la rencontre de leur public puisqu'ils ont quand même un public dans leurs spectacles, et là c'est le même public qui est venu les voir au cinéma" explique-t-elle. "Les gens se sont précipités parce qu'ils étaient là. On s'attend à se faire encore pas mal de spectateurs quand nous représenterons le film. Mais cette ruée qu'on a eue, on ne vit même pas ça tous les dix ans!"

Le travail des petites salles reconnu

Jocelyne Amirault se dit touchée que "des gens comme eux, qui sont très connus, reconnaissent le travail des petites salles". "Devant les spectateurs, ils ont mis l'accent sur le fait qu'avoir un cinéma dans ce secteur, c'était quand même une richesse. Et ça, ils l'ont très bien dit".

Le troisième film des Bodin's sortira officiellement le 17 novembre prochain. Les comédiens reprendront ensuite leur tournée des Zéniths qui les emmènera jusqu'en avril 2023 ! Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet passeront d'ailleurs 2h avec nous ce mardi matin. Ils seront nos invités exceptionnels de 7h à 9h dans le studio de France Bleu Touraine.